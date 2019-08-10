"Ливерпуль" разгромил "Норвич", но потерял Алиссона

"Ливерпуль" начал новый сезон Премьер-Лиги с крупной победы в домашних стенах над новичком дивизиона "Норвичем" — 4:1.

Вернувшись из отпуска только в понедельник, нападающий Садио Мане начал матч на скамейке "красных", поэтому в компанию к Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино в линии нападении отправился Дивок Ориги. Джеймс Милнер залечил свою травму и тоже расположился в запасе.



"Канарейки" задействовали сразу восемь игроков, что начинали заключительный матч прошлого сезона в Чемпионшипе. Большинство новичков команды оказались на лавке.



Первого гола нового сезона не пришлось ждать долго. На седьмой минуте Ориги с левого края штрафной площади выполнил прострел, который не выглядел особо перспективным, а Грант Хенли в безобидной ситуации срезал мяч в свои ворота — 1:0.



Естественно, "Ливерпуль" владел территорией и мячом, однако "Норвич" не только чувствовал себя комфортно при обороне своих ворот, но и изредка огрызался — правда, техники гостям явно не хватало, чтобы напрячь Алиссона.



Впрочем, надолго "канареек" не хватило. На 19-й минуте "Норвич" не сумел вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Фирмино, выведя Салаха на удар по правому краю — 2:0.



Спустя девять минут Виргил Ван Дейк пробил головой с отскоком от газона после подачи углового — 3:0. Перед тем, как счет стал разгромным, гости совершили еще пару вылазок, но Алиссон был на высоте.



"Норвич" на время оказался в нокдауне и на 31-й минуте едва не пропустил еще раз — Фирмино расстреливал ворота из района 11-метровой отметки, но Тим Крул совершил блестящий сейв.



Концовка первого тайма была отмечена вынужденной заменой Алиссона на дебютанта Адриана и голом Ориги, который головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда — 4:0.



В самом начале второго тайма у ворот Крула снова было жарко, но голландский голкипер гостей перевел мяч Джордана Хендерсона в штангу.



Однако на моменте Хендерсона игра "Ливерпуля" застопорилась. "Красные" насытились и успокоились, позволив сопернику слегка перевести дух.



Потревожив каркас ворот Адриана мощным ударом Морица Ляйтнера, на 64-й минуте "канарейки" и вовсе размочили счет. Это Теему Пукки, открывшись за спиной у защитников, получил отличную передачу и низом направил мяч в угол ворот — 4:1.



Пропущенный гол привел хозяев в чувство, но лишь слегка — "Ливерпуль" добавил ровно настолько, чтобы без лишних нервов довести дело до победы.



"Ливерпуль" начал с крупной победы, однако пропущенный гол и особенно травма Алиссона стали жирной ложкой дегтя. "Норвич" отрезками был неплох, но очень много ошибался, а против такого соперника ошибки не остаются безнаказанными.



"Ливерпуль" — "Норвич". Отчет о матче