"Ливерпуль" разгромил "Норвич", но потерял Алиссона
"Ливерпуль" начал новый сезон Премьер-Лиги с крупной победы в домашних стенах над новичком дивизиона "Норвичем" — 4:1.
Вернувшись из отпуска только в понедельник, нападающий Садио Мане начал матч на скамейке "красных", поэтому в компанию к Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино в линии нападении отправился Дивок Ориги. Джеймс Милнер залечил свою травму и тоже расположился в запасе.
"Канарейки" задействовали сразу восемь игроков, что начинали заключительный матч прошлого сезона в Чемпионшипе. Большинство новичков команды оказались на лавке.
Первого гола нового сезона не пришлось ждать долго. На седьмой минуте Ориги с левого края штрафной площади выполнил прострел, который не выглядел особо перспективным, а Грант Хенли в безобидной ситуации срезал мяч в свои ворота — 1:0.
Естественно, "Ливерпуль" владел территорией и мячом, однако "Норвич" не только чувствовал себя комфортно при обороне своих ворот, но и изредка огрызался — правда, техники гостям явно не хватало, чтобы напрячь Алиссона.
Впрочем, надолго "канареек" не хватило. На 19-й минуте "Норвич" не сумел вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Фирмино, выведя Салаха на удар по правому краю — 2:0.
Спустя девять минут Виргил Ван Дейк пробил головой с отскоком от газона после подачи углового — 3:0. Перед тем, как счет стал разгромным, гости совершили еще пару вылазок, но Алиссон был на высоте.
"Норвич" на время оказался в нокдауне и на 31-й минуте едва не пропустил еще раз — Фирмино расстреливал ворота из района 11-метровой отметки, но Тим Крул совершил блестящий сейв.
Концовка первого тайма была отмечена вынужденной заменой Алиссона на дебютанта Адриана и голом Ориги, который головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда — 4:0.
В самом начале второго тайма у ворот Крула снова было жарко, но голландский голкипер гостей перевел мяч Джордана Хендерсона в штангу.
Однако на моменте Хендерсона игра "Ливерпуля" застопорилась. "Красные" насытились и успокоились, позволив сопернику слегка перевести дух.
Потревожив каркас ворот Адриана мощным ударом Морица Ляйтнера, на 64-й минуте "канарейки" и вовсе размочили счет. Это Теему Пукки, открывшись за спиной у защитников, получил отличную передачу и низом направил мяч в угол ворот — 4:1.
Пропущенный гол привел хозяев в чувство, но лишь слегка — "Ливерпуль" добавил ровно настолько, чтобы без лишних нервов довести дело до победы.
"Ливерпуль" начал с крупной победы, однако пропущенный гол и особенно травма Алиссона стали жирной ложкой дегтя. "Норвич" отрезками был неплох, но очень много ошибался, а против такого соперника ошибки не остаются безнаказанными.
"Ливерпуль" — "Норвич". Отчет о матче
10.08.2019 00:00
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Последние комментарии:
Суарес сделал бы хет-трик минимум.
(ответить)
повторик http://replayfootballmatches.net/2019/08/liverpul-norvich-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
(ответить)
Какой канал транслирует Апл? На матче и футбол1 не показывали.
(ответить)
С победой. Ливерпуль красавцы.
Удар Фирмино это просто бразильские штучки, ну так из области искусства)) все понравились, Норвич вообще безбащенные
(ответить)
Сезон еще не начался а арсенал уже ссыт на соседей и мочестер со второго места
(ответить)
1. Ливерпуль
...
11. Манчестер Сити
12. Манчестер Юнайтед
....
15. Тоттенхем
...
17. Челси
ехехехехе
(ответить)
неплохо ливерпуль выглядел, но опять включились не с самого начала. травма алиссона не вовремя, но надеюсь быстро поправится кипер №1.
(ответить)
Никакой магии!
класс соперников - небо и земля
счет мог быть и 7-0 и 10-0
Ливерпуль останавливается на цифре 4 (и правильно делает)
нельзя было проигнорировать Пукки и его 20+ голов в чш
Алиссон бы взял, Адриано дернулся раньше времени
травму вратаря пока прогнозировать не научился.
(ответить)
Собственно, как Барабика и предсказывал.
(ответить)
Норвич начал игру достаточно смело, но быстро пропустив первые пару мячей, попросту посыпался. Алиссон получил травму на пустом месте. Во втором тайме ЛФК не напрягался совсем, но мог забить еще если бы не Крул. Сезон только стартовал и игроки пока набирают форму.
(ответить)
С такой донной защитой клопу будут водить по губам соленым огурцом все тимки лиги.
(ответить)
"Okko Спорт" пришлось извиняться за прерванный рекламой гимн "Ливерпуля"
Рекламой ставок))) Прощаем... Ибо понимаем, что тут финансовая сторона затронута.
(ответить)
09.08.2019 20:27 #
only--liverpool
моя новая тактика - поный игнор тебе имей это ввиду.
хоть обпишись, хоть обосрись, ищи лохов на провокации
Источник: http://fapl.ru/posts/72643/?c=1
Официально - ПОГОРЕЛЕЦ!
(ответить)
Норм разминка в начале чемпионата, поможет войти в форму. Но вот косяки в обороне напрягают немного. Ещё в предсезонке было заметно, что правая сторона обороны Гомес/Матип - ТТА лажает, и сегодня в первом тайме 2-3 херовых звоночка и момент с голом. Булки расслабили, позицию теряют, а может и Фабиньо в опорке не дорабатывает. Будем надеяться, что это проблемы тонуса и формы в начале сезона. Алиссону здоровья.
(ответить)
Слишком просто и предсказуемо.
Защитники норвича играли очень неуклюжа. Но таких игр будет не много, поэтому не расслабляться.
Трансляция на окко слегка тормозит, ну и с олимпом немного шкварятся. Но прямые включения и интервью с игроками и тренерами радуют)
Алисе здоровья
Юнва
(ответить)
Начало положено.
(ответить)
там не травма, там грамотная замена
(ответить)
Ловите халявный прогноз
Ливерпуль-Норвич
4-0 или 4-1
берите П1(-2.5) не прогадаете
после матча благодарочка приветствуется
Источник: http://fapl.ru/posts/72643/?c=1
(ответить)
Братцы скаузеры, уже заскринили таблицу?
(ответить)
жаль Алиссу
((((((((((((
здоровья бро
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