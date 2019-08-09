Руни могут запретить играть за "Дерби" под 32-м номером

FA может запретить нападающему Уэйну Руни выступать за "Дерби" под 32-м номером.

В минувший вторник "Дерби" объявил о подписании контракта с Руни. Исполнив свои обязательства перед "Ди Си Юнайтед", в январе Уэйн присоединится к "баранам" и станет играющим тренером.



О переходе 33-летнего Руни, легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, "Дерби" объявил одновременно с новостью о рекордной сделке с титульным спонсором 32Red.



Несмотря на то, что в команде Филлипа Коку были свободны номера 7, 12,13, 15 и 18, под которым Руни выступал за "Эвертон", Уэйн взял 32-й.



Как сообщает The Telegraph, Ассоциация заподозрила, что к выбору Уэйном игрового номера причастна 32Red, букмекерская контора, пытаясь таким образом прорекламировать себя.



Правила FA гласят, что ни один отдельный рекламный элемент на футболке не может превышать площадь в 100 квадратных сантиметров. Если число 32 на спине Руни будет признано рекламой, Уэйну придется сменить номер.