Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "большой ошибкой" решение закрывать трансферное окно в Премьер-Лиге перед стартом сезона.
Вот уже второй год подряд начало английского сезона означает, что клубы Премьер-Лиги теряют возможность приглашать игроков, но все еще могут их терять, ведь в остальной Европе трансферное окно открыто.
Таким образом, "Тоттенхэму" по-прежнему грозит потеря игроков вроде Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда без возможности их заменить, и это расстраивает Почеттино.
"Об этом можно спорить, но мы в невыгодном положении относительно европейских клубов. У них есть лишние 20 дней на комплектацию составов. Премьер-Лига совершила большую ошибку, позволив этому случиться".
"В некоторых смыслах это хорошо, потому что ты начинаешь сезон, не отвлекаясь на покупки, однако мы уязвимы перед европейскими клубами, и это может создать путаницу в команде".
"Если Европа не придет к тому же, нам нужно будет вернуть все обратно. Англия не может давать это преимущество европейским клубам, потому что они наши соперники".
"Когда ты не соперничаешь с ними в Лиге Чемпионов и Лиге Чемпионов, это воспринимается по-другому. Но когда ты в еврокубках, это дает твоим соперникам большое преимущество. Они могут устраивать беспорядки для больших клубов в Англии", — цитирует Почеттино Evening Standard.
09.08.2019 22:00
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Последние комментарии:
Вы статьи просто через гугл-транслейт прогоняете?
Что это за фраза- "Они могут устраивать беспорядки для больших клубов"?
Устраивать беспорядки?
Михайло, найми себе лучше преподавателя английского языка для перевода статей, а не чувака, который пишет новости, копирайтера скажем так. Нет любви к работе, когда ты с текстом работаешь как со своим хером. (к автору).
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Когда не успел Дибалу подписать
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Да какая разница все равно бы бабло зажмотили
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