Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "большой ошибкой" решение закрывать трансферное окно в Премьер-Лиге перед стартом сезона.

Вот уже второй год подряд начало английского сезона означает, что клубы Премьер-Лиги теряют возможность приглашать игроков, но все еще могут их терять, ведь в остальной Европе трансферное окно открыто.



Таким образом, "Тоттенхэму" по-прежнему грозит потеря игроков вроде Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда без возможности их заменить, и это расстраивает Почеттино.



"Об этом можно спорить, но мы в невыгодном положении относительно европейских клубов. У них есть лишние 20 дней на комплектацию составов. Премьер-Лига совершила большую ошибку, позволив этому случиться".



"В некоторых смыслах это хорошо, потому что ты начинаешь сезон, не отвлекаясь на покупки, однако мы уязвимы перед европейскими клубами, и это может создать путаницу в команде".



"Если Европа не придет к тому же, нам нужно будет вернуть все обратно. Англия не может давать это преимущество европейским клубам, потому что они наши соперники".



"Когда ты не соперничаешь с ними в Лиге Чемпионов и Лиге Чемпионов, это воспринимается по-другому. Но когда ты в еврокубках, это дает твоим соперникам большое преимущество. Они могут устраивать беспорядки для больших клубов в Англии", — цитирует Почеттино Evening Standard.