Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "большой ошибкой" решение закрывать трансферное окно в Премьер-Лиге перед стартом сезона.

Вот уже второй год подряд начало английского сезона означает, что клубы Премьер-Лиги теряют возможность приглашать игроков, но все еще могут их терять, ведь в остальной Европе трансферное окно открыто.

Таким образом, "Тоттенхэму" по-прежнему грозит потеря игроков вроде Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда без возможности их заменить, и это расстраивает Почеттино.

"Об этом можно спорить, но мы в невыгодном положении относительно европейских клубов. У них есть лишние 20 дней на комплектацию составов. Премьер-Лига совершила большую ошибку, позволив этому случиться".

"В некоторых смыслах это хорошо, потому что ты начинаешь сезон, не отвлекаясь на покупки, однако мы уязвимы перед европейскими клубами, и это может создать путаницу в команде".

"Если Европа не придет к тому же, нам нужно будет вернуть все обратно. Англия не может давать это преимущество европейским клубам, потому что они наши соперники".

"Когда ты не соперничаешь с ними в Лиге Чемпионов и Лиге Чемпионов, это воспринимается по-другому. Но когда ты в еврокубках, это дает твоим соперникам большое преимущество. Они могут устраивать беспорядки для больших клубов в Англии", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 22:00

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  1. alexsander 09.08.2019 22:57 # alexsander
    Вы статьи просто через гугл-транслейт прогоняете?
    Что это за фраза- "Они могут устраивать беспорядки для больших клубов"?
    Устраивать беспорядки?

    Михайло, найми себе лучше преподавателя английского языка для перевода статей, а не чувака, который пишет новости, копирайтера скажем так. Нет любви к работе, когда ты с текстом работаешь как со своим хером. (к автору).

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  2. warchiefdamned 09.08.2019 22:56 # warchiefdamned
    Когда не успел Дибалу подписать

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  3. chebrec 09.08.2019 22:13 # chebrec
    Да какая разница все равно бы бабло зажмотили

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