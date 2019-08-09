Эмери: "Некоторые игроки уйдут из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что в остатке лета избавится от ряда игроков.

Этим летом "канониры" потратили на усиление состава 155 миллионов фунтов — больше всех в Премьер-Лиге. Но в то же время лондонскому клубу удалось отбить более 60 млн. фунтов за счет продажи имеющихся игроков, включая принесшего 35 млн. фунтов Алекса Ивоби.



Окно в Премьер-Лиге закрылось, и "Арсенал" уже не может покупать, однако Эмери все еще готов продавать игроков в европейские клубы, которые имеют возможность совершать трансферы до сентября.



"Я очень доволен, как мы поработали на трансферном рынке. Клуб сделал все возможное, чтобы заполучить лучших игроков, которые бы помогли нам и сделали наш состав сильнее".



"Как вы видели, некоторых перестановки среди игроков случились в последний момент. Лоран Косьелни, наш основной капитан, ушел от нас пять дней назад. Другие игроки пришли".



"Теперь наш состав укомплектован, и мы закончили с приобретениями, но в других странах окно все еще открыто. Есть еще 25 дней, и некоторые игроки за это время уйдут", — сообщил Эмери.



Добавим, The Telegraph называет среди выставленных на трансфер "Арсеналом" игроков защитника Шкодрана Мустафи и полузащитника Мохамеда Эльнени.