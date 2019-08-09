Колашинац и Озил не помогут "Арсеналу" против "Ньюкасла"

Сеад Колашинац и Месут Озил Защитник Сеад Колашинац и плеймейкер Месут Озил не сыграют за "Арсенал" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье по соображениям безопасности.

Напомним, две недели назад Колашинац и Озил подверглись нападению вооруженных холодным оружием бандитов в Лондоне. Этот инцидент испортил концовку предсезонного периода для обоих игроков.

"Благополучие наших игроков и их семей всегда было нашим главным приоритетом, и мы приняли это решение после переговоров с игроками и их представителями. Мы сотрудничаем с полицией и продолжаем оказывать поддержку игрокам и их семьям".

"Мы будем рады принять обоих игроков назад в команду как можно скорее", — объясняет свое решение "Арсенал" не брать Сеада и Месута на "Сент-Джеймс Парк".


Метки Арсенал, Колашинац, Озил, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 20:00

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  1. monsieurgood 09.08.2019 20:53 # monsieurgood
    крч, шизоглаз попросил друга посторожить его

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  2. reams 09.08.2019 20:23 # reams
    ну все, без Ёзиля можно сушить весла

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  3. element-ekb 09.08.2019 20:21 # element-ekb
    Сеад бы всех отпиздил там. Придумали куйню какую то.

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  4. felixok 09.08.2019 20:10 # felixok
    Как вообще все это связано? У Озила отмазы все глупее и глупее

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