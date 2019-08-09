Колашинац и Озил не помогут "Арсеналу" против "Ньюкасла"

Защитник Сеад Колашинац и плеймейкер Месут Озил не сыграют за "Арсенал" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье по соображениям безопасности.

Напомним, две недели назад Колашинац и Озил подверглись нападению вооруженных холодным оружием бандитов в Лондоне. Этот инцидент испортил концовку предсезонного периода для обоих игроков.



"Благополучие наших игроков и их семей всегда было нашим главным приоритетом, и мы приняли это решение после переговоров с игроками и их представителями. Мы сотрудничаем с полицией и продолжаем оказывать поддержку игрокам и их семьям".



"Мы будем рады принять обоих игроков назад в команду как можно скорее", — объясняет свое решение "Арсенал" не брать Сеада и Месута на "Сент-Джеймс Парк".