Сульшер уверен, что "Юнайтед" будет забивать и без Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что у его команды не будет проблем с забитыми голами в новом сезоне без Ромелу Лукаку.

Накануне Лукаку завершил свой переход в "Интер" стоимостью 74 миллиона фунтов. В лице Ромелу "красные дьяволы" лишились игрока, который забил 42 гола в 96 матчах.



Кроме того, "Юнайтед" не удалось обзавестись заменой для Лукаку — переходы Пауло Дибалы и Марио Манджукича сорвались. Однако Сульшер совершенно не печалится.



"Конечно, у Рома была хорошая результативность и хорошая статистика, он один из лучших девятых номеров в мире, когда ты хочешь играть с нападающим такого плана, с опорной точкой впереди".



"Но я очень уверен, что Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд обеспечат нам голы, Дэн Джеймс будет созидать, Джесси Лингард будет действовать эффективнее".



"Если бы у нас был другой нападающий, Мейсон Гринвуд не смог бы развиваться, как он развивается. Ему было бы гораздо сложнее, а я верю, что теперь Мейсон будет много играть, а если он будет много играть, то будет и забивать", — цитирует Сульшера The Telegraph.