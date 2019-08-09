Лэмпард: "Давид Луис не устраивал забастовку"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что защитник Давид Луис не устраивал забастовку, чтобы добиться своего перехода в "Арсенал".

За сутки с небольшим до закрытия летнего трансферного окна английская пресса сообщила, что Луис отказался тренироваться с "синими" и требует трансфера в "Арсенал", куда он в итоге и перешел за 8 миллионов фунтов.



Однако в реальности пресса чересчур приукрасила ситуацию. 32-летний бразилец ушел не внезапно, расставшись с "Челси" в хороших отношениях.



"С его стороны совершенно точно не было никакой забастовки, и я могу прямо об этом сказать. Мы вели кое-какие разговоры на протяжении прошлой недели. Это были честные разговоры, потому что я хорошо знаю Давида, и я думаю, следствием этих разговоров стал его уход".



"В день, когда Давид не тренировался, процесс согласования его трансфера находился в самом разгаре. Мы вели переговоры, и было вполне очевидно, чем это все закончится. Однако мы не отстраняли его от тренировок, а он не устраивал забастовку".



"На его позиции у нас хорошая конкуренция, и каждый должен доказывать весь сезон, что заслуживает носить эту футболку. У меня нет первого выбора, второго или третьего — каждый должен это понять, и это касается каждого игрока", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.