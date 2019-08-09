Лэмпард: "Давид Луис не устраивал забастовку"

Давид Луис Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что защитник Давид Луис не устраивал забастовку, чтобы добиться своего перехода в "Арсенал".

За сутки с небольшим до закрытия летнего трансферного окна английская пресса сообщила, что Луис отказался тренироваться с "синими" и требует трансфера в "Арсенал", куда он в итоге и перешел за 8 миллионов фунтов.

Однако в реальности пресса чересчур приукрасила ситуацию. 32-летний бразилец ушел не внезапно, расставшись с "Челси" в хороших отношениях.

"С его стороны совершенно точно не было никакой забастовки, и я могу прямо об этом сказать. Мы вели кое-какие разговоры на протяжении прошлой недели. Это были честные разговоры, потому что я хорошо знаю Давида, и я думаю, следствием этих разговоров стал его уход".

"В день, когда Давид не тренировался, процесс согласования его трансфера находился в самом разгаре. Мы вели переговоры, и было вполне очевидно, чем это все закончится. Однако мы не отстраняли его от тренировок, а он не устраивал забастовку".

"На его позиции у нас хорошая конкуренция, и каждый должен доказывать весь сезон, что заслуживает носить эту футболку. У меня нет первого выбора, второго или третьего — каждый должен это понять, и это касается каждого игрока", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Арсенал, Луис, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 18:25

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  1. mancunia-planet 09.08.2019 18:52 # mancunia-planet
    Арсенал заметно усилился, всё грамотно сделали максимально

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  2. toledo 09.08.2019 18:27 # toledo
    святой человек!

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