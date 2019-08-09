Лукас Моура связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

Игрок сборной Бразилии довольно неплохо адаптировался в английском футболе после своего перехода из ПСЖ в январе 2018.



В прошлом сезоне Лукас сыграл ключевую роль в достижении "шпорами" финала Лиги Чемпионов — своим голом против "Барселоны" Моура вывел команду в плей-офф, а затем оформил хет-трик против "Аякса" в полуфинале.



26-летний игрок завершил прошлый сезон с хорошими показателями — 15 голов и две результативные передачи в 49 матчах — и теперь получил свою награду. Относительно предыдущего контракта, Моура получил дополнительный год и увеличенную зарплату.