Давид Сильва избран новым капитаном "Сити"

Игроки "Манчестер Сити" избрали полузащитника Давида Сильву новым капитаном команды.

Этим летом "горожане" проводили Венсана Компани в "Андерлехт" на роль играющего тренера, а Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет для него последним на "Этихад".



Тем не менее, этот свой последний перед уходом из клуба сезон Давид проведет в качестве капитана. 33-летний испанец выиграл своеобразные выборы внутри команды.



"Давид Сильва будет капитаном нашего клуба. Дальше Фернандиньо, Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, что за девять сезонов в "Сити" Давид провел 284 матча и забил 54 гола, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.