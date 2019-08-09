Давид Сильва избран новым капитаном "Сити"

Давид Сильва Игроки "Манчестер Сити" избрали полузащитника Давида Сильву новым капитаном команды.

Этим летом "горожане" проводили Венсана Компани в "Андерлехт" на роль играющего тренера, а Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет для него последним на "Этихад".

Тем не менее, этот свой последний перед уходом из клуба сезон Давид проведет в качестве капитана. 33-летний испанец выиграл своеобразные выборы внутри команды.

"Давид Сильва будет капитаном нашего клуба. Дальше Фернандиньо, Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, что за девять сезонов в "Сити" Давид провел 284 матча и забил 54 гола, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.


Метки капитаны, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 18:00

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  1. ezh28 09.08.2019 19:12 # ezh28
    Не спасет... Да и ЛЧ один хрен не видать никогда... Грустно, такой клуб...

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  2. arhangel777 09.08.2019 18:34 # arhangel777
    El Magico, заслужил на 200%, рад за Давида! Удачи ему в последнем сезоне за Сити!
    Come on, City!!!

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  3. bodom 09.08.2019 18:12 # bodom
    Помню его еще маленьким

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