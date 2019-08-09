Лерой Сане пропустит до семи месяцев

Лерой Сане Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что вингер Лерой Сане может провести вне игры до семи месяцев.

Накануне "горожане" официально подтвердили, что в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" Сане повредил крестообразные связки колена и теперь будет прооперирован.

Спустя сутки, после дополнительных медицинских тестов, "Сити" удалось лучше оценить характер повреждения и понять, как долго будет отсутствовать 23-летний немец. К сожалению для Лероя, надрыва связок избежать не удалось, и на поле игрок вернется уже в конце зимы или весной.

"Это невероятно плохие новости. Я не знаю точно, как долго он будет отсутствовать. Обычно такого рода травмы требуют шести или семи месяцев на восстановление, поэтому будем надеяться, он вернется в феврале или марте", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1185

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  1. mikkiynwa 09.08.2019 18:53 # mikkiynwa
    Здоровья топарику

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  2. fireinth 09.08.2019 18:35 # fireinth
    Очень жаль. Скорейшего выздоровления парню.

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  3. sisyazavr 09.08.2019 18:33 # sisyazavr
    Здоровья

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  4. arhangel777 09.08.2019 18:32 # arhangel777
    Залечит раны и будет с новой силой карать всех соперников!
    Come on, City!!!

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  5. only--liverpool 09.08.2019 17:41 # only--liverpool
    нормальный чувачок
    жаль немного
    на его месте должен быть
    Стерлинг
    Бернардо Силва и Агуэро
    ((((((((((((

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  6. anabanana94 09.08.2019 17:36 # anabanana94
    Не вспомним, не любим и не скорбим.

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  7. only--liverpool 09.08.2019 17:35 # only--liverpool
    а ведь мог просто перейти в Баварию

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  8. selfish 09.08.2019 17:32 # selfish
    Карьера рип
    Далее условный Интер, потом Майнц и завершение карьеры

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  9. star69 09.08.2019 17:26 # star69
    Нужно было продавать в Баварию месяц назад...

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  10. fowler9 09.08.2019 17:08 # fowler9
    Очень жаль, перед началом сезона
    Здоровья топарику

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