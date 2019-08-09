Лерой Сане пропустит до семи месяцев
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что вингер Лерой Сане может провести вне игры до семи месяцев.
Накануне "горожане" официально подтвердили, что в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" Сане повредил крестообразные связки колена и теперь будет прооперирован.
Спустя сутки, после дополнительных медицинских тестов, "Сити" удалось лучше оценить характер повреждения и понять, как долго будет отсутствовать 23-летний немец. К сожалению для Лероя, надрыва связок избежать не удалось, и на поле игрок вернется уже в конце зимы или весной.
"Это невероятно плохие новости. Я не знаю точно, как долго он будет отсутствовать. Обычно такого рода травмы требуют шести или семи месяцев на восстановление, поэтому будем надеяться, он вернется в феврале или марте", — цитирует Гвардиолу BBC.
09.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Здоровья топарику
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Очень жаль. Скорейшего выздоровления парню.
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Здоровья
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Залечит раны и будет с новой силой карать всех соперников!
Come on, City!!!
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нормальный чувачок
жаль немного
на его месте должен быть
Стерлинг
Бернардо Силва и Агуэро
((((((((((((
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Не вспомним, не любим и не скорбим.
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а ведь мог просто перейти в Баварию
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Карьера рип
Далее условный Интер, потом Майнц и завершение карьеры
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Нужно было продавать в Баварию месяц назад...
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Очень жаль, перед началом сезона
Здоровья топарику
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