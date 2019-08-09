Лерой Сане пропустит до семи месяцев

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что вингер Лерой Сане может провести вне игры до семи месяцев.

Накануне "горожане" официально подтвердили, что в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" Сане повредил крестообразные связки колена и теперь будет прооперирован.



Спустя сутки, после дополнительных медицинских тестов, "Сити" удалось лучше оценить характер повреждения и понять, как долго будет отсутствовать 23-летний немец. К сожалению для Лероя, надрыва связок избежать не удалось, и на поле игрок вернется уже в конце зимы или весной.



"Это невероятно плохие новости. Я не знаю точно, как долго он будет отсутствовать. Обычно такого рода травмы требуют шести или семи месяцев на восстановление, поэтому будем надеяться, он вернется в феврале или марте", — цитирует Гвардиолу BBC.