Дринкуотер надеется перезагрузить свою карьеру в "Бернли"

Полузащитник Данни Дринкуотер надеется, что переход в "Бернли" позволит ему реабилитировать свою карьеру.

Покупка Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов в августе 2017 показала себя оглушительным трансферным провалом "синих", и новый рулевой лондонцев Фрэнк Лэмпард даже не стал пытаться интегрировать Данни в свою команду.



"Челси" не удалось найти покупателя на Дринкуотера, поэтому тому пришлось отправиться в аренду — причем аренду, рассчитанную только до января. Данни видит в этом шанс изменить печальный для себя тренд.



"Думаю, у меня был достаточно сложный период в "Челси", но я считаю, что совершил хороший переход, и мне не терпится произвести впечатление здесь".



"Мне весьма повезло, что в прошлом я уже работал с Шоном Дайчем, и прямо сейчас он дает мне еще один шанс. Я не так много играл в последнее время, но я надеюсь доказать, что он поступил правильно".



"Я хорошо провел предсезонный период и активно участвовал в процессе подготовки. К сожалению, мне было не суждено остаться в "Челси", но ты должен плыть по течению".



"Думаю, моя цель теперь — достичь уровня, когда тренер будет доволен мой физической формой, чтобы затем продолжать двигаться вперед и упорно работать".



"Надеюсь, я смогу показывать свой лучший футбол в "Бернли", и мы сможем финишировать как можно выше".



"Я надеюсь проявить себя здесь. Приятно вернуться домой, и я просто хочу сосредоточиться на своей игре".



"Пока что встреченные мной люди позволили мне составить впечатление о "Бернли" как о милом семейном клубе, где работают земные люди, и это помогает".



"Когда ты счастлив, ты переносишь это на поле и играешь в свой лучший футбол", — сообщил Дринкуотер официальному веб-сайту "Бернли".