1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 9 августа поединком "Ливерпуля" и "Норвича" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — НОРВИЧ 22:00 Онлайн трансляция



Сезон Премьер-Лиги 2019/20 откроется противостоянием двух немецких тренеров. Даниэль Фарке, которому удалось вывести "Норвич" наверх из Чемпионшипа, будет держать экзамен перед Юргеном Клоппом, чей "Ливерпуль" в своем последнем официальном матче (если не считать таковым матч за Суперкубок Англии) выиграл Лигу Чемпионов.



"Для нас как для команды, выигравшей Лигу Чемпионов в прошлом году, важно, чтобы мы остались той командой, против которой никто не хочет играть. Не из-за своего имени или мастерства, а из-за напора, который мы оказываем".



"Мы должны быть снова злыми, мы должны быть снова голодными. Нам нужно все это. Это я буду требовать от парней, и это мы должны показать против "Норвича", — говорил Клопп.



В 12 последних встречах этих команд "Ливерпуль" ни разу не уступил, выиграв 10 раз. Последний раз "Норвич" побеждал "красных" еще в апреле 1994 — 0:1 на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. В шести последних противостояниях этих соперников было забито 34 гола — почти по шесть за матч.



"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" новичкам Премьер-Лиги уже 25 матчей кряду, включая 20 побед. "Норвич" потерпел только одно поражение в 21 поединке Чемпионшипа в 2019 году.



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший матч за Суперкубок Англии из-за мышечного растяжения, снова в строю. Готов сыграть и нападающий Садио Мане, едва вернувшийся из отпуска.



"Норвич" будет лишен центральных защитников Тимма Клозе и Кристофа Циммермана, а также полузащитников Алекса Тетти и Луи Томпсона. Йосип Дрмич и Патрик Робертс готовы дебютировать за свой новый клуб.