1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Виргил Ван Дейк В пятницу 9 августа поединком "Ливерпуля" и "Норвича" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — НОРВИЧ 22:00 Онлайн трансляция

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 откроется противостоянием двух немецких тренеров. Даниэль Фарке, которому удалось вывести "Норвич" наверх из Чемпионшипа, будет держать экзамен перед Юргеном Клоппом, чей "Ливерпуль" в своем последнем официальном матче (если не считать таковым матч за Суперкубок Англии) выиграл Лигу Чемпионов.

"Для нас как для команды, выигравшей Лигу Чемпионов в прошлом году, важно, чтобы мы остались той командой, против которой никто не хочет играть. Не из-за своего имени или мастерства, а из-за напора, который мы оказываем".

"Мы должны быть снова злыми, мы должны быть снова голодными. Нам нужно все это. Это я буду требовать от парней, и это мы должны показать против "Норвича", — говорил Клопп.

В 12 последних встречах этих команд "Ливерпуль" ни разу не уступил, выиграв 10 раз. Последний раз "Норвич" побеждал "красных" еще в апреле 1994 — 0:1 на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. В шести последних противостояниях этих соперников было забито 34 гола — почти по шесть за матч.

"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" новичкам Премьер-Лиги уже 25 матчей кряду, включая 20 побед. "Норвич" потерпел только одно поражение в 21 поединке Чемпионшипа в 2019 году.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший матч за Суперкубок Англии из-за мышечного растяжения, снова в строю. Готов сыграть и нападающий Садио Мане, едва вернувшийся из отпуска.

"Норвич" будет лишен центральных защитников Тимма Клозе и Кристофа Циммермана, а также полузащитников Алекса Тетти и Луи Томпсона. Йосип Дрмич и Патрик Робертс готовы дебютировать за свой новый клуб.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 09.08.2019 16:40 # lfc-krr
    Че пацаны, АПЛэ?

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  2. chebrec 09.08.2019 16:30 # chebrec
    Охохохохохохохо поехали!!!

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  3. alexminck 09.08.2019 15:43 # alexminck
    подскажите олды, есть ли сейчас варики покупать ОТДЕЛЬНЫЕ МАТЧИ АПЛ. Как на сайте нтв+, один хер смотрю только матчи Ливера и топовые вывески

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  4. alexminck 09.08.2019 15:42 # alexminck
    даже не верится сука что опять все заново. Время трахает всех без исключения. Время - главный альфач в истории

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  5. pistolero-lfc 09.08.2019 15:39 # pistolero-lfc
    3-0

    КОП над нами,
    Энфилд под нами,
    Победы в кармане,
    ВПЕРЁД КОЛБАСЯНЕ!!!

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  6. lambert757 09.08.2019 15:37 # lambert757
    550р в месяц и 4000 р в год это очень дорого. Чертовы бюрократы

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  7. melwood-lfc 09.08.2019 15:27 # melwood-lfc
    4-0


    окко топ.

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  8. lampard78 09.08.2019 15:11 # lampard78
    Ливер разочарован потерей тарелки в суперкубке с Сити, так что скорее всего будет порно.

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  9. reams 09.08.2019 15:11 # reams
    Ну что, с уверенностью можно обьявить первую изи катку Арсигноля в сезоне

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  10. samurai8888 09.08.2019 15:07 # samurai8888
    Джерардпукцы с чемпионством.последнее поколение болел портовых шлюх увидевшие их чемпионство давно сдохли

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  11. mancunia-planet 09.08.2019 15:02 # mancunia-planet
    Бл как же хорошо, что есть Окко, а не матч! Погнали! МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕМПИОН!

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  12. iskander8sg 09.08.2019 15:01 # iskander8sg
    Изи 4-0

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  13. danny949494 09.08.2019 15:01 # danny949494
    Ееееебой!
    Верим в Норвич.

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