1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу 9 августа поединком "Ливерпуля" и "Норвича" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — НОРВИЧ 22:00 Онлайн трансляция
Сезон Премьер-Лиги 2019/20 откроется противостоянием двух немецких тренеров. Даниэль Фарке, которому удалось вывести "Норвич" наверх из Чемпионшипа, будет держать экзамен перед Юргеном Клоппом, чей "Ливерпуль" в своем последнем официальном матче (если не считать таковым матч за Суперкубок Англии) выиграл Лигу Чемпионов.
"Для нас как для команды, выигравшей Лигу Чемпионов в прошлом году, важно, чтобы мы остались той командой, против которой никто не хочет играть. Не из-за своего имени или мастерства, а из-за напора, который мы оказываем".
"Мы должны быть снова злыми, мы должны быть снова голодными. Нам нужно все это. Это я буду требовать от парней, и это мы должны показать против "Норвича", — говорил Клопп.
В 12 последних встречах этих команд "Ливерпуль" ни разу не уступил, выиграв 10 раз. Последний раз "Норвич" побеждал "красных" еще в апреле 1994 — 0:1 на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. В шести последних противостояниях этих соперников было забито 34 гола — почти по шесть за матч.
"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" новичкам Премьер-Лиги уже 25 матчей кряду, включая 20 побед. "Норвич" потерпел только одно поражение в 21 поединке Чемпионшипа в 2019 году.
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, пропустивший матч за Суперкубок Англии из-за мышечного растяжения, снова в строю. Готов сыграть и нападающий Садио Мане, едва вернувшийся из отпуска.
"Норвич" будет лишен центральных защитников Тимма Клозе и Кристофа Циммермана, а также полузащитников Алекса Тетти и Луи Томпсона. Йосип Дрмич и Патрик Робертс готовы дебютировать за свой новый клуб.
09.08.2019 15:00
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Последние комментарии:
Че пацаны, АПЛэ?
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Охохохохохохохо поехали!!!
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подскажите олды, есть ли сейчас варики покупать ОТДЕЛЬНЫЕ МАТЧИ АПЛ. Как на сайте нтв+, один хер смотрю только матчи Ливера и топовые вывески
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даже не верится сука что опять все заново. Время трахает всех без исключения. Время - главный альфач в истории
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3-0
КОП над нами,
Энфилд под нами,
Победы в кармане,
ВПЕРЁД КОЛБАСЯНЕ!!!
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550р в месяц и 4000 р в год это очень дорого. Чертовы бюрократы
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4-0
окко топ.
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Ливер разочарован потерей тарелки в суперкубке с Сити, так что скорее всего будет порно.
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Ну что, с уверенностью можно обьявить первую изи катку Арсигноля в сезоне
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Джерардпукцы с чемпионством.последнее поколение болел портовых шлюх увидевшие их чемпионство давно сдохли
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Бл как же хорошо, что есть Окко, а не матч! Погнали! МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕМПИОН!
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Изи 4-0
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Ееееебой!
Верим в Норвич.
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