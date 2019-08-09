Итоги летнего трансферного окна 2019 года в Премьер-Лиге

В это летнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги суммарно потратили 1.41 млрд. фунтов на новых игроков.

Таким образом, представители высшего английского дивизиона слегка не дотянули до установленного в 2017 году рекорда в 1.43 млрд. фунтов — правда, тогда окно было открыто до конца лета, а не до начала сезона, как сейчас.



В заключительный день окна клубы Премьер-Лиги потратили 170 миллионов фунтов, но осуществили только 18 трансферов — меньше всего за лето с 2009 года.



Самым дорогим приобретением заключительного дня окна стал плеймейкер Алекс Ивоби, сменивший "Арсенал" на "Эвертон" по сделке стоимостью 34 млн. фунтов.



Самой дорогой продажей заключительного дня окна стал переход нападающего Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" за 74 млн. фунтов — всего 1 млн. фунтов меньше, чем сами "дьяволы" купили его у "Эвертона" два года назад.



Больше всех этих летом неожиданно потратил "Арсенал", заключив сделок на 155 млн. фунтов. В последний день "канониры" приобрели Кирана Тирни (25 млн. фунтов) и Давида Луиса (8 млн. фунтов).



Также Deloitte отмечает тенденцию, что количество приобретений в летнее окно снижается шестой год подряд — всего 102 новичка на сей раз против 157 в 2014 году.



Интересно и то, что сразу 11 клубов Премьер-Лиги из 20 переписали свои трансферные рекорды, причем "Лестер" успел сделать это дважды, а "Шеффилд Юнайтед" — аж четырежды.



Самым дорогим приобретением всего лета стал трансфер защитника Харри Магуайра из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 80 млн. фунтов. Следом идут Николя Пепе из "Арсенала" (72 млн. фунтов), Родри (62.8 млн. фунтов) и Жоау Канселу (60 млн. фунтов) из "Манчестер Сити".



"Астон Вилла" стала всего лишь вторым новичком Премьер-Лиги (после "Фулхэма" год назад), потратившим более 100 млн. фунтов. Суммарно бирмингемцы инвестировали в укрепление состава 125 млн.



Несмотря на трансферный запрет, "Челси" потратил 40 млн. фунтов на полузащитника Матео Ковачича. "Синие" успели договориться с "Реалом" о выкупе, пока не истекла регистрация арендованного игрока.



Клубы Премьер-Лиги четвертое лето подряд тратят более 1 млрд. фунтов, однако параметр покупки минус продажи составил только 625 млн. фунтов — минимум с 2015 года. На это повлиял отъезд из Премьер-Лиги Эдена Азара и Ромелу Лукаку.



Три клуба Премьер-Лиги оказались в плюсе по итогам работы на трансферном рынке этим летом: "Челси", "Кристал Пэлас" и "Ливерпуль".



