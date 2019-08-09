Клопп: "Снова набрать 97-98 очков никому не получится"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что кому-либо из лидирующих команд вновь удастся набрать под сотню очков в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

За два предыдущих сезона "Манчестер Сити" набрал колоссальные 198 очков. А "Ливерпуль" в прошлой кампании обновил свой клубный рекорд по количеству баллов — 97.

Клопп ожидает более ожесточенной конкуренции в новом сезоне, а отсюда — и большего количества потерянных претендентами на титул очков.

"Кажется, что этот сезон будет другим, потому что в прошлом году была существовала большая дистанция между остальными командами и нами с "Сити".

"Тоттенхэм" потерял контакт в марте, "Юнайтед" — гораздо раньше, но затем вернулся в гонку. "Арсенал" давно потерял контакт, как и "Челси".

"Челси" изменил своего тренера и полностью изменит свою структуру. У них всегда есть шансы. Да, они под трансферным запретом, но у них действительно хорошая команда. "Юнайтед" был очень активен на трансферном рынке, и они хотят преобразиться".

"Есть ощущение, что все мы будем ближе друг к другу, чем в прошлом сезоне. Если это так, набрать 97 или 98 очков не получится. Ты должен выигрывать все важные матчи. Выигрывать все матчи — это самое лучшее", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 13:00

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  1. selfish 09.08.2019 14:14 # selfish
    Стелит соломку алкаш

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  2. vals1702 09.08.2019 13:43 # vals1702
    так наберите 100)

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  3. lovrentiy 09.08.2019 13:41 # lovrentiy
    Не нужно было терять очки с ВХ и Лестером.

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  4. ko1obok 09.08.2019 13:40 # ko1obok
    никому не получится писать грамотные статьи

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  5. largo-winch 09.08.2019 13:28 # largo-winch
    чёёё?! вы должны набрать больше 100 очков, хватит скромничать

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  6. bushwacka 09.08.2019 13:05 # bushwacka
    "Тоттенхэм" потерял контакт в марте, "Юнайтед" — гораздо раньше, но затем вернулся в гонку. "Арсенал" давно потерял контакт, как и "Челси".

    Хмм) Мастерски разложил по прошлому сезону. Но, он мало чем будет отличаться от нового..

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