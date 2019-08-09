Клопп: "Снова набрать 97-98 очков никому не получится"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что кому-либо из лидирующих команд вновь удастся набрать под сотню очков в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

За два предыдущих сезона "Манчестер Сити" набрал колоссальные 198 очков. А "Ливерпуль" в прошлой кампании обновил свой клубный рекорд по количеству баллов — 97.



Клопп ожидает более ожесточенной конкуренции в новом сезоне, а отсюда — и большего количества потерянных претендентами на титул очков.



"Кажется, что этот сезон будет другим, потому что в прошлом году была существовала большая дистанция между остальными командами и нами с "Сити".



"Тоттенхэм" потерял контакт в марте, "Юнайтед" — гораздо раньше, но затем вернулся в гонку. "Арсенал" давно потерял контакт, как и "Челси".



"Челси" изменил своего тренера и полностью изменит свою структуру. У них всегда есть шансы. Да, они под трансферным запретом, но у них действительно хорошая команда. "Юнайтед" был очень активен на трансферном рынке, и они хотят преобразиться".



"Есть ощущение, что все мы будем ближе друг к другу, чем в прошлом сезоне. Если это так, набрать 97 или 98 очков не получится. Ты должен выигрывать все важные матчи. Выигрывать все матчи — это самое лучшее", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.