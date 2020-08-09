Гюндоган заключил новый контракт с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заключил новый четырехлетний контракт со своим клубом.

По ходу прошлого сезона Гюндоган решил поставить переговоры о новой сделке на паузу, что было воспринято как намек на желание Илкая покинуть "Этихад".



Продажа Гюндогана выглядела вероятной еще и потому, что от его предыдущего контракта оставался только один год. Однако 28-летний игрок сборной Германии не только не ушел, но и на следующий день после закрытия трансферного окна заключил новую сделку.



"Я очень счастлив. Работать в этом замечательном коллективе парней и с Пепом — это честь для меня. Я удивительным образом провел эти три года, и я очень благодарен, что смогу остаться здесь. Надеюсь, впереди нас ждет еще много хорошего", — сообщил Гюндоган.