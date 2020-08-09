Гюндоган заключил новый контракт с "Сити"

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заключил новый четырехлетний контракт со своим клубом.

По ходу прошлого сезона Гюндоган решил поставить переговоры о новой сделке на паузу, что было воспринято как намек на желание Илкая покинуть "Этихад".

Продажа Гюндогана выглядела вероятной еще и потому, что от его предыдущего контракта оставался только один год. Однако 28-летний игрок сборной Германии не только не ушел, но и на следующий день после закрытия трансферного окна заключил новую сделку.

"Я очень счастлив. Работать в этом замечательном коллективе парней и с Пепом — это честь для меня. Я удивительным образом провел эти три года, и я очень благодарен, что смогу остаться здесь. Надеюсь, впереди нас ждет еще много хорошего", — сообщил Гюндоган.


Метки Гюндоган, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 12:30

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  1. griezmann 09.08.2019 13:01 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. mc-od 09.08.2019 12:37 # mc-od
    09.08.2019 12:26 # удалить
    mc-od

    Ясно.(( Кароч, Мухажло - не комильфо...

    P.S. Там Гюндоган продлил контракт. Предпочел бы продать и поискать новых топарей, ну да ладно. Проверенный кадр, и так сойдет...

    Источник: http://fapl.ru/posts/72630/?c=1

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. electric 09.08.2019 12:33 # electric
    Гандогюн жи ёпта

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