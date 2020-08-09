Гюндоган заключил новый контракт с "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заключил новый четырехлетний контракт со своим клубом.
По ходу прошлого сезона Гюндоган решил поставить переговоры о новой сделке на паузу, что было воспринято как намек на желание Илкая покинуть "Этихад".
Продажа Гюндогана выглядела вероятной еще и потому, что от его предыдущего контракта оставался только один год. Однако 28-летний игрок сборной Германии не только не ушел, но и на следующий день после закрытия трансферного окна заключил новую сделку.
"Я очень счастлив. Работать в этом замечательном коллективе парней и с Пепом — это честь для меня. Я удивительным образом провел эти три года, и я очень благодарен, что смогу остаться здесь. Надеюсь, впереди нас ждет еще много хорошего", — сообщил Гюндоган.
09.08.2019 12:30
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КОРОЛИ!!!
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09.08.2019 12:26 # удалить
mc-od
Ясно.(( Кароч, Мухажло - не комильфо...
P.S. Там Гюндоган продлил контракт. Предпочел бы продать и поискать новых топарей, ну да ладно. Проверенный кадр, и так сойдет...
Источник: http://fapl.ru/posts/72630/?c=1
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Гандогюн жи ёпта
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