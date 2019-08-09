"Манчестер Юнайтед" возобновляет поиски технического директора после завершения своей трансферной кампании.

"Красные дьяволы" вынашивают идею по созданию в клубе должности технического или спортивного директора с прошлого лета и изначально надеялись произвести назначение до подписания постоянного контракта с преемником Жозе Моуриньо на тренерском мостике.



Однако этим летом Оле Гуннару Сульшеру пришлось работать в рамках существующей структуры. Селекционный департамент смог обеспечить главному тренеру Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса общей стоимостью 140 миллионов фунтов.



Как сообщает BBC, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд на протяжении нескольких недель вел переговоры с кандидатами, включая бывших "дьяволов" Даррена Флетчера и Рио Фердинанда, но на время трансферной кампании поставил этот процесс на паузу.



Теперь Вудворд готов возобновить поиски соратника, который бы определял трансферную политику "Юнайтед" и занимался комплектацией состава. Пока "дьяволы" не готовы предложить эту работу кому-либо.