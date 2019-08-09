"Юнайтед" возобновляет поиски технического директора
"Манчестер Юнайтед" возобновляет поиски технического директора после завершения своей трансферной кампании.
"Красные дьяволы" вынашивают идею по созданию в клубе должности технического или спортивного директора с прошлого лета и изначально надеялись произвести назначение до подписания постоянного контракта с преемником Жозе Моуриньо на тренерском мостике.
Однако этим летом Оле Гуннару Сульшеру пришлось работать в рамках существующей структуры. Селекционный департамент смог обеспечить главному тренеру Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса общей стоимостью 140 миллионов фунтов.
Как сообщает BBC, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд на протяжении нескольких недель вел переговоры с кандидатами, включая бывших "дьяволов" Даррена Флетчера и Рио Фердинанда, но на время трансферной кампании поставил этот процесс на паузу.
Теперь Вудворд готов возобновить поиски соратника, который бы определял трансферную политику "Юнайтед" и занимался комплектацией состава. Пока "дьяволы" не готовы предложить эту работу кому-либо.
09.08.2019 12:00
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Думаю, что с назначением грамотного спеца на эту должность дела пойдут лучше. А Вудворд классный спец в своём деле. Пускай он занимается деньгами клуба, а непосредственно в команду не лезет
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Какой Флетчер и Фердинанд. Неужели нельзя найти реальных спецов в селекционном деле...
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