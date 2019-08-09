Клопп: "Ливерпуль" должен доказать, что поступил правильно, не став покупать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих игроков доказать, что он поступил правильно, не став совершать покупки на трансферном рынке этим летом.

На протяжении последних недель Клоппа регулярно критиковали за то, что он не пытается укрепить состав своей команды относительно прошлого сезона.



Юрген не раз говорил, что полностью доволен имеющимися игроками и не хочет их менять на кого-либо еще. Теперь немец требует отплатить за это доверие.



"Большие команды остаются вместе несколько лет, поэтому сохранить игроков было важнее, чем купить новых".



"Я правда думаю, что для нас имело смысл сохранить эту команду вместе, но мы должны доказать это. Если бы мы купили новичков, люди могли сказать: "Как ты посмел отказаться от некоторых игроков после такого сезона?"



"Около 90 процентов наших поклонников довольны нашей трансферной политикой. Возможно, 10 процентов — нет, но их слышно в социальных сетях. Они постоянно обеспокоены. Если ты подписываешь игрока, они спрашивают, правильный ли это игрок".



"Никто не должен думать, что мы не искали усиление. Порой мы как безумцы сражаемся за столом переговоров, но чем лучше становится команда, тем сложнее найти правильное решение", — цитирует Клоппа The Telegraph.