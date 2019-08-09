Уилфрид Заха надеется уйти из "Пэлас" в январе
Вингер Уилфрид Заха опустошен тем, что ему не удалось покинуть "Кристал Пэлас" этим летом, и надеется это все же сделать в январе.
Этим летом "орлы" отказались продать Заху в "Арсенал", который не стал улучшать свое предложение, а предпочел потратить деньги на Николя Пепе из "Лилля".
А под занавес окна приобрести Уилфрида пытался "Эвертон", однако "Пэлас" отказался отпустить своего лучшего игрока, хотя тот даже подал прошение о трансфере и не тренировался с командой в четверг.
По информации The Telegraph, "Эвертон" был готов отдать за Заху 60 миллионов фунтов плюс нападающего Дженка Тосуна, однако "Пэлас" хотел минимум 80 млн. фунтов деньгами, изначально требуя все 100 млн.
В конце концов "ириски" купили у "Арсенала" Алекса Ивоби, а Заха остался на "Селхерст Парк". 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара глубоко опечален, что не смог уйти в более серьезный клуб.
Трансферное окно в остальной Европе по-прежнему открыто, однако продажа Захи в остатке лета еще менее вероятна, потому что "орлы" уже не могут обзавестись заменой для Уилфрида.
А издание The Sun утверждает, что Заха с неохотой согласился задержаться в "Пэлас" до января. Президент клуба Стив Пэриш пообещал Уилфриду, что тот сможет беспрепятственно уйти зимой — например в "Челси", который следит за ситуацией вокруг вингера и надеется избавиться от трансферного запрета к следующему окну.
09.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
с чего вдруг щелси сможет его в январе купить, бан жи есть
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парень столько трудился на благо орлов и такое к нему пренебрежение, не отпустили в клуб его мечты, такое считай раз в жизни может только случится, по хорошему забить ему на игру до зимы, а там может опять Арсеналу понадобится
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Уже года 3 пытается ,но сколько просят не стоит ,30-40 максимум
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Как то глупо держать у себя чела за 70 млн.? который постоянно хочет свалить. Получается как в анекдоте:
Мужик продаёт петуха.
- Сколько стоит?
- 80 миллионов £.
- Ты что дурак?
- Да нет, деньги очень нужны!
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Этому парню не хватает профессионализма и уважения к своему контракту (да и не только ему). Не заиграет в более классном клубе с таким отношением к делу. Зачем подписывать контракт, если ты не готов его выполнять?
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