Уилфрид Заха надеется уйти из "Пэлас" в январе

Вингер Уилфрид Заха опустошен тем, что ему не удалось покинуть "Кристал Пэлас" этим летом, и надеется это все же сделать в январе.

Этим летом "орлы" отказались продать Заху в "Арсенал", который не стал улучшать свое предложение, а предпочел потратить деньги на Николя Пепе из "Лилля".



А под занавес окна приобрести Уилфрида пытался "Эвертон", однако "Пэлас" отказался отпустить своего лучшего игрока, хотя тот даже подал прошение о трансфере и не тренировался с командой в четверг.



По информации The Telegraph, "Эвертон" был готов отдать за Заху 60 миллионов фунтов плюс нападающего Дженка Тосуна, однако "Пэлас" хотел минимум 80 млн. фунтов деньгами, изначально требуя все 100 млн.



В конце концов "ириски" купили у "Арсенала" Алекса Ивоби, а Заха остался на "Селхерст Парк". 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара глубоко опечален, что не смог уйти в более серьезный клуб.



Трансферное окно в остальной Европе по-прежнему открыто, однако продажа Захи в остатке лета еще менее вероятна, потому что "орлы" уже не могут обзавестись заменой для Уилфрида.



А издание The Sun утверждает, что Заха с неохотой согласился задержаться в "Пэлас" до января. Президент клуба Стив Пэриш пообещал Уилфриду, что тот сможет беспрепятственно уйти зимой — например в "Челси", который следит за ситуацией вокруг вингера и надеется избавиться от трансферного запрета к следующему окну.