Фанат "Эвертона" арестован за расистский твит про Салаха

Мерсисайдская полиция арестовала 32-летнего мужчину, который написал твит расистского характера про нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах.

Как сообщает The Guardian, этот мужчина проживает в пригороде Ливерпуля и является болельщиком "Эвертоне". Арест состоялся в четверг утром после проведенного расследования.



Мужчине вменяется не только проявление расизма в отношении египетского нападающего "красных", но и оскорбление офицера полиции, находившегося при исполнении обязанностей.



В своем официальном заявлении "Эвертон" заверил, что клуб осуждает любые проявления расизма, а поклонники "ирисок", тем временем, собрали 3 тысячи фунтов, чтобы изготовить баннер в поддержку своего новичка Мойзе Кина, ставшего жертвой расизма на родине в Италии.