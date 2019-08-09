Фанат "Эвертона" арестован за расистский твит про Салаха
Мерсисайдская полиция арестовала 32-летнего мужчину, который написал твит расистского характера про нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах.
Как сообщает The Guardian, этот мужчина проживает в пригороде Ливерпуля и является болельщиком "Эвертоне". Арест состоялся в четверг утром после проведенного расследования.
Мужчине вменяется не только проявление расизма в отношении египетского нападающего "красных", но и оскорбление офицера полиции, находившегося при исполнении обязанностей.
В своем официальном заявлении "Эвертон" заверил, что клуб осуждает любые проявления расизма, а поклонники "ирисок", тем временем, собрали 3 тысячи фунтов, чтобы изготовить баннер в поддержку своего новичка Мойзе Кина, ставшего жертвой расизма на родине в Италии.
09.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Что за твит то?
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бля, да уже бы пол фапла сидела тогда
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Совсем ипанулись со свои расизмом. Назвал чёрного "чёрным" - расист. Назвал белого "белым" - всё нормально.
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Пригородцы колхозы
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"Эвертоне"
Эвертоне Эвертоне!
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Достойно!
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