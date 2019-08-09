Фанат "Эвертона" арестован за расистский твит про Салаха

Мохамед Салах Мерсисайдская полиция арестовала 32-летнего мужчину, который написал твит расистского характера про нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах.

Как сообщает The Guardian, этот мужчина проживает в пригороде Ливерпуля и является болельщиком "Эвертоне". Арест состоялся в четверг утром после проведенного расследования.

Мужчине вменяется не только проявление расизма в отношении египетского нападающего "красных", но и оскорбление офицера полиции, находившегося при исполнении обязанностей.

В своем официальном заявлении "Эвертон" заверил, что клуб осуждает любые проявления расизма, а поклонники "ирисок", тем временем, собрали 3 тысячи фунтов, чтобы изготовить баннер в поддержку своего новичка Мойзе Кина, ставшего жертвой расизма на родине в Италии.


Метки Ливерпуль, расизм, Салах, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1508

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 09.08.2019 10:30 # funkyfresh
    Что за твит то?

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  2. reams 09.08.2019 10:29 # reams
    бля, да уже бы пол фапла сидела тогда

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  3. mata-hazard 09.08.2019 09:58 # mata-hazard
    Совсем ипанулись со свои расизмом. Назвал чёрного "чёрным" - расист. Назвал белого "белым" - всё нормально.

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  4. chr1s8rown 09.08.2019 09:49 # chr1s8rown
    Пригородцы колхозы

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  5. makaku 09.08.2019 09:29 # makaku
    "Эвертоне"
    Эвертоне Эвертоне!

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  6. anabanana94 09.08.2019 09:01 # anabanana94
    Достойно!

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