Фердинанд: "Главная проблема Магуайра — его будут сравнивать с Ван Дейком"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главной проблемой новичка "красных дьяволов" Харри Магуайра будут сравнения с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля".

Ван Дейк оказал колоссальное влияние на игру "Ливерпуля" после своего дорогостоящего перехода из "Саутгемптона" полтора года назад. Голландец превратил "красных" в реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



На похожий эффект от Магуайра, отобравшего у Ван Дейка звание самого дорогого защитника в мире после своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов этим летом, надеются и болельщики "Юнайтед". И Рио видит в этом ловушку для Харри.



"Они будут постоянно судить его в сравнении с Ван Дейком. Сможет ли он прийти и сделать их командой, способной выиграть Лигу Чемпионов? Сможет ли он сразу преобразить их таким образом? Нет, не сможет... Они слишком далеки от этого".



"Когда Ван Дейк переходил, "Ливерпуль" был ближе к этому, чем сейчас "Юнайтед". Они в совершенно разных условиях, но ему придется иметь с этим дело. И я думаю, в этом его наибольшая проблема".



"Когда ты зайдешь в раздевалку, ты заранее будешь знать, что говорит каждый. Об этом говорят игроки в команде, парни за обеденным столом: что можно получить за 80 миллионов фунтов? Они буду оценивать тебя, твой прием мяча на тренировочном поле, твой первый пас. То, как он справится этим, определит старт его карьеры в новом клубе".



"У тебя начнутся проблемы в тот момент, когда ты сядешь и подумаешь, что люди сомневаются в тебе. Люди будут думать: "80 миллионов? Он не стоит этих 80 миллионов"... Если ты будешь отвлекаться на это, тогда у тебя начнутся проблемы", — сообщил Фердинанд BT Sport.