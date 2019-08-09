Братья Невиллы обрушились с критикой на Лукаку
Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Гари и Фил Невиллы устроили истеричную атаку на нападающего Ромелу Лукаку, ушедшего в "Интер".
По занавес летнего трансферного окна Лукаку все же удалось вырваться из "Юнайтед" и присоединиться к "Интеру". Правда, "красные дьяволы" продали Ромелу даже дешевле, чем покупали его у "Эвертона" два года назад.
После отъезда 26-летнего бельгийца в Италию Гари припомнил произнесенные Лукаку в декабре слова о том, что у Ромелу слишком большая мышечная масса для Премьер-Лиги.
"Думаю, он действительно хороший игрок — он будет забивать много голов и будет успешен в "Интере". Но для меня непростительна сама идея о том, что у игрока может быть лишний вес. Этому не может быть оправданий".
"Если "Манчестер Юнайтед" пытается задать новый тон и культуру в масштабах своего клуба — а Оле пытается именно это — то с непрофессионализмом нужно нещадно расправляться. Лукаку в любом случае не хотел здесь находиться. Ромелу Лукаку сам признал, что у него есть лишний вес, сняв все сомнения".
"Он весит больше 100 килограмм! И при этом он игрок "Манчестер Юнайтед"! Такой непрофессионализм поражает", — цитирует Невилла-старшего The Telegraph.
Выплеснул накопившееся и младший брат Невилл. Молчавший об этом последние полгода тренер женской сборной Англии вообще считает, что Лукаку никогда не годился для Оле Гуннара Сульшера.
"Я не думаю, что он подходил Оле. Оле нужен кто-то, у кого есть хоть немного энергии, хоть немного скорости. Ему нужен тот, кто будет упорно работать", — сообщил Фил.
09.08.2019 07:00
Просмотров: 3334
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вывод: мю клуб... должен исчезнуть
(ответить)
"Он весит больше 100 килограмм! И при этом он игрок "Манчестер Юнайтед"! Такой непрофессионализм поражает", — цитирует Невилла-старшего The Telegraph.
самая тупая фраза. у скама есть хоть одна адекватная легенда? почему все туп#ые высокомерные дауны. так один вообще 8 лет пердолил жену своего брата
(ответить)
не нужен был (с)
хуле ж вы раньше молчали? иксперты..топ физруки
вся суть скама - тявкать из под шконки когда поезд ушёл
(ответить)
26 лет?! да ему минимум 36!
(ответить)
Лишний вес не помешал Руни стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Помелу был неплох, но определяющим игроком так и не стал. Сейчас в Юнайтед в принципе нет лидеров, поэтому потеря любого игрока вообще не кажется критичной. Рэшфорд, Гринвуд, Мартиаль, Саняес, полно игроков, способных сыграть на позиции центрфорварда. Хорошо, что не успели купить какой-то ненужный шлак на замену Лу, такого «добра» и так в команде хватает.
(ответить)
2 пидора поравлись спустя почти год
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий