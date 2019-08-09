Братья Невиллы обрушились с критикой на Лукаку

Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Гари и Фил Невиллы устроили истеричную атаку на нападающего Ромелу Лукаку, ушедшего в "Интер".

По занавес летнего трансферного окна Лукаку все же удалось вырваться из "Юнайтед" и присоединиться к "Интеру". Правда, "красные дьяволы" продали Ромелу даже дешевле, чем покупали его у "Эвертона" два года назад.



После отъезда 26-летнего бельгийца в Италию Гари припомнил произнесенные Лукаку в декабре слова о том, что у Ромелу слишком большая мышечная масса для Премьер-Лиги.



"Думаю, он действительно хороший игрок — он будет забивать много голов и будет успешен в "Интере". Но для меня непростительна сама идея о том, что у игрока может быть лишний вес. Этому не может быть оправданий".



"Если "Манчестер Юнайтед" пытается задать новый тон и культуру в масштабах своего клуба — а Оле пытается именно это — то с непрофессионализмом нужно нещадно расправляться. Лукаку в любом случае не хотел здесь находиться. Ромелу Лукаку сам признал, что у него есть лишний вес, сняв все сомнения".



"Он весит больше 100 килограмм! И при этом он игрок "Манчестер Юнайтед"! Такой непрофессионализм поражает", — цитирует Невилла-старшего The Telegraph.



Выплеснул накопившееся и младший брат Невилл. Молчавший об этом последние полгода тренер женской сборной Англии вообще считает, что Лукаку никогда не годился для Оле Гуннара Сульшера.



"Я не думаю, что он подходил Оле. Оле нужен кто-то, у кого есть хоть немного энергии, хоть немного скорости. Ему нужен тот, кто будет упорно работать", — сообщил Фил.