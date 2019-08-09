Давид Луис: "Мой цикл в "Челси" был завершен"
Защитник Давид Луис попытался объяснить, почему внезапно решил уйти из "Челси" в "Арсенал" этим летом.
"Канониры" удивили многих, когда под занавес летнего трансферного окна приобрели Луиса у своих соседей по Лондону за 8 миллионов фунтов.
Вдвойне удивительнее, что Давид лишь в мае заключил новый контракт с "синими", заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков. Однако 32-летний бразилец объясняет это тем, что ему требовался новый вызов.
"Я в восторге от того, что буду выступать за такой большой клуб. Я рос, наблюдая множество матчей "Арсенала", особенно с великими игроками из прошлого, поэтому я испытываю восхищение и надеюсь помочь этому клубу добиться чего-нибудь значимого".
"Мой цикл в "Челси" был завершен. Я обсуждал это с "Челси" и с каждым из своего окружения. Мне предоставилась возможность отправиться в другой большой клуб, и в жизни мне всегда нравилось откликаться на вызовы. Я не боюсь пробовать новое".
"Думаю, немногие игроки решились бы на такого рода переход — они могли бы испугаться или вроде него. Я же в своей жизни пытаюсь делать важные вещи, и как я уже сказал, мой цикл в "Челси" был завершен, и теперь я предвкушаю новую главу своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".
09.08.2019 06:00
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Последние комментарии:
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Арсенал не мог предложить намного больше предыдущей
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Пенсы такие дебилы
ехехехехе
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Обидно конечно, что он ушёл в Арсенал, напоминает ситуацию с Галласом. Но давайте не забывать, что Луиз в последнее время много обсирался.
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Как пишут в англ прессе - если у него и было какое-то наследие в Челси - он его просрал в один момент. Пока, Луис.
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Когда не хотел быть частью Pride of London, но теперь он Gay Gunners London!
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ну он всегда был хитрожопым
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Максимально невнятное объяснение. Просто надо было хоть что-то сказать, хоть как-то завуалировать реальные мотивы этого трансфера. Считаю, что Челси ничего не потерял в игровом плане, я всегда считал Луиза весьма средним защитником, да и переход к прямому конкуренту не столь критичен, в Серии А это вообще регулярная практика. Просто на фоне ранее сказанного, о том, как он любит Челси (помню, во время первого прихода в Челси так и вовсе капитаном хотел стать), как уважает Лэмпарда, едва подписав новый контракт, организовывает такой трансфер, это интервью, как и сам переход в Арсенал, смотрится просто абсурдно.
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А ведь годфаза уже предсказал его вьюху хахаах скааа
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большой клуб -это когда сказать нечего, а надо. бедный Луис
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Челси провел хорошую трансферную компанию.
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Типичное бла бла бла про новый вызов, насрал в душу пенсам знатно, конечно.
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Я в восторге от того, что буду выступать за такой большой клуб.
Источник: http://fapl.ru/posts/72634/
норм ставит Челси на место:)
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