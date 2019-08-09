Давид Луис: "Мой цикл в "Челси" был завершен"

Защитник Давид Луис попытался объяснить, почему внезапно решил уйти из "Челси" в "Арсенал" этим летом.

"Канониры" удивили многих, когда под занавес летнего трансферного окна приобрели Луиса у своих соседей по Лондону за 8 миллионов фунтов.



Вдвойне удивительнее, что Давид лишь в мае заключил новый контракт с "синими", заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков. Однако 32-летний бразилец объясняет это тем, что ему требовался новый вызов.



"Я в восторге от того, что буду выступать за такой большой клуб. Я рос, наблюдая множество матчей "Арсенала", особенно с великими игроками из прошлого, поэтому я испытываю восхищение и надеюсь помочь этому клубу добиться чего-нибудь значимого".



"Мой цикл в "Челси" был завершен. Я обсуждал это с "Челси" и с каждым из своего окружения. Мне предоставилась возможность отправиться в другой большой клуб, и в жизни мне всегда нравилось откликаться на вызовы. Я не боюсь пробовать новое".



"Думаю, немногие игроки решились бы на такого рода переход — они могли бы испугаться или вроде него. Я же в своей жизни пытаюсь делать важные вещи, и как я уже сказал, мой цикл в "Челси" был завершен, и теперь я предвкушаю новую главу своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".