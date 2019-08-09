Давид Луис: "Мой цикл в "Челси" был завершен"

Давид Луис Защитник Давид Луис попытался объяснить, почему внезапно решил уйти из "Челси" в "Арсенал" этим летом.

"Канониры" удивили многих, когда под занавес летнего трансферного окна приобрели Луиса у своих соседей по Лондону за 8 миллионов фунтов.

Вдвойне удивительнее, что Давид лишь в мае заключил новый контракт с "синими", заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков. Однако 32-летний бразилец объясняет это тем, что ему требовался новый вызов.

"Я в восторге от того, что буду выступать за такой большой клуб. Я рос, наблюдая множество матчей "Арсенала", особенно с великими игроками из прошлого, поэтому я испытываю восхищение и надеюсь помочь этому клубу добиться чего-нибудь значимого".

"Мой цикл в "Челси" был завершен. Я обсуждал это с "Челси" и с каждым из своего окружения. Мне предоставилась возможность отправиться в другой большой клуб, и в жизни мне всегда нравилось откликаться на вызовы. Я не боюсь пробовать новое".

"Думаю, немногие игроки решились бы на такого рода переход — они могли бы испугаться или вроде него. Я же в своей жизни пытаюсь делать важные вещи, и как я уже сказал, мой цикл в "Челси" был завершен, и теперь я предвкушаю новую главу своей жизни", — сообщил Луис официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunnerlove 09.08.2019 08:28 # gunnerlove
    Озвучь зп пожалуйста
    Арсенал не мог предложить намного больше предыдущей

    (ответить)

  2. only--liverpool 09.08.2019 08:27 # only--liverpool
    Пенсы такие дебилы
    ехехехехе

    (ответить)

  3. sexan 09.08.2019 07:42 # sexan
    Обидно конечно, что он ушёл в Арсенал, напоминает ситуацию с Галласом. Но давайте не забывать, что Луиз в последнее время много обсирался.

    (ответить)

  4. lampard78 09.08.2019 07:23 # lampard78
    Как пишут в англ прессе - если у него и было какое-то наследие в Челси - он его просрал в один момент. Пока, Луис.

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 09.08.2019 07:17 # pistolero-lfc
    Когда не хотел быть частью Pride of London, но теперь он Gay Gunners London!

    (ответить)

  6. chelsea-soul 09.08.2019 07:17 # chelsea-soul
    ну он всегда был хитрожопым

    (ответить)

  7. trent 09.08.2019 07:08 # trent
    Максимально невнятное объяснение. Просто надо было хоть что-то сказать, хоть как-то завуалировать реальные мотивы этого трансфера. Считаю, что Челси ничего не потерял в игровом плане, я всегда считал Луиза весьма средним защитником, да и переход к прямому конкуренту не столь критичен, в Серии А это вообще регулярная практика. Просто на фоне ранее сказанного, о том, как он любит Челси (помню, во время первого прихода в Челси так и вовсе капитаном хотел стать), как уважает Лэмпарда, едва подписав новый контракт, организовывает такой трансфер, это интервью, как и сам переход в Арсенал, смотрится просто абсурдно.

    (ответить)

  8. liverpo0ol 09.08.2019 06:53 # liverpo0ol
    А ведь годфаза уже предсказал его вьюху хахаах скааа

    (ответить)

  9. rommkaq1- 09.08.2019 06:39 # rommkaq1-
    большой клуб -это когда сказать нечего, а надо. бедный Луис

    (ответить)

  10. redwhitegun 09.08.2019 06:14 # redwhitegun
    Челси провел хорошую трансферную компанию.

    (ответить)

  11. vahrom 09.08.2019 06:08 # vahrom
    Типичное бла бла бла про новый вызов, насрал в душу пенсам знатно, конечно.

    (ответить)

  12. alexomck 09.08.2019 06:04 # alexomck
    Я в восторге от того, что буду выступать за такой большой клуб.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72634/

    норм ставит Челси на место:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: