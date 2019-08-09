Янник Боласи отказался от перехода в ЦСКА
Вингер "Эвертона" Янник Боласи отказался от перехода в московский ЦСКА из-за опасений насчет расизма в российском футбола.
Три года назад "ириски" потратили 25 миллионов фунтов на приобретение Боласи у "Кристал Пэлас", однако Янник совершенно не заиграл на "Гудисон Парк" и успел уже дважды побывать в аренде — в "Астон Вилле" и "Андерлехте".
Этим летом "Эвертон" искал и продолжает искать покупателя на Боласи, предложив 30-летнего конголезца ряду европейских клубов, включая ЦСКА. Однако Янник отверг интерес москвичей, которые уже были готовы озвучить ему свои условия.
Как сообщает The Sun, Боласи принял это решение после позорной для российского футбола истории, когда вингер Малком, едва присоединившись к "Зениту" из "Барселоны", сразу же подвергся нападкам и оскорблениям расистского характера. Янник не хочет, чтобы нечто подобное повторилось бы и с ним.
09.08.2019 00:05
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Про Малкома вообще какая-то дичь. Не понимаю почему в 90-х все повально смотрели бразильские сериалы.
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Дурачек мог получить хорошии контракт, играть в основе и в Евро-кубках.
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Уилл Смит прошлым чм, ахреневал почему тут негров нет, вобще практически.. Потому что холодно ёпта, минус тут и северное лето
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