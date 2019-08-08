Алекс Ивоби перебрался из "Арсенала" в "Эвертон"

"Эвертону" все же удалось оформить приобретение плеймейкера "Арсенала" Алекса Ивоби стоимостью 35 миллионов фунтов, включая бонусы, в срок до трансферного дедлайна.

В заключительный день летнего трансферного окна "ириски" продолжили борьбу за Уилфрида Заху, но когда стало понятно, что "Кристал Пэлас" не отпустит свою звезду, то переключились на Ивоби.



Ранее этим летом Ивоби говорил, что ему, возможно, придется уйти с "Эмирейтс", если "канониры" купят Николя Пепе, и это пророчество в точности сбылось.



Заключив контракт до июня 2024, 23-летний нигериец стал седьмым и одновременно последним новичком команды Марку Силвы в это окно после Йонаса Лессля, Джибриля Сидибе, Андре Гомеша, Фабиана Дельфа, Жан-Филиппа Гбамена и Мойзе Кина.



Всего Ивоби, племянник легенды нигерийского футбола Джей-Джея Окочи, сыграл 149 матчей за "Арсенал", забив 15 голов и отдав 42 результативные передачи после своего дебюта в октябре 2015.



"Алекс был одной из наших самых важных целей на это окно, и я уверен, "Эвертон" совершил великолепное приобретение. Он является прямолинейным и техничных вингером, этот атакующий полузащитник всегда готов очень упорно работать на команду".



"Он все еще молод, но уже обладает опытом на топ-уровне, сыграв 100 матчей в Премьер-Лиге, а также немало в Европе и на международном уровне", — сообщил Силва.