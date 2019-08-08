Алекс Ивоби перебрался из "Арсенала" в "Эвертон"
"Эвертону" все же удалось оформить приобретение плеймейкера "Арсенала" Алекса Ивоби стоимостью 35 миллионов фунтов, включая бонусы, в срок до трансферного дедлайна.
В заключительный день летнего трансферного окна "ириски" продолжили борьбу за Уилфрида Заху, но когда стало понятно, что "Кристал Пэлас" не отпустит свою звезду, то переключились на Ивоби.
Ранее этим летом Ивоби говорил, что ему, возможно, придется уйти с "Эмирейтс", если "канониры" купят Николя Пепе, и это пророчество в точности сбылось.
Заключив контракт до июня 2024, 23-летний нигериец стал седьмым и одновременно последним новичком команды Марку Силвы в это окно после Йонаса Лессля, Джибриля Сидибе, Андре Гомеша, Фабиана Дельфа, Жан-Филиппа Гбамена и Мойзе Кина.
Всего Ивоби, племянник легенды нигерийского футбола Джей-Джея Окочи, сыграл 149 матчей за "Арсенал", забив 15 голов и отдав 42 результативные передачи после своего дебюта в октябре 2015.
"Алекс был одной из наших самых важных целей на это окно, и я уверен, "Эвертон" совершил великолепное приобретение. Он является прямолинейным и техничных вингером, этот атакующий полузащитник всегда готов очень упорно работать на команду".
"Он все еще молод, но уже обладает опытом на топ-уровне, сыграв 100 матчей в Премьер-Лиге, а также немало в Европе и на международном уровне", — сообщил Силва.
08.08.2019 23:25
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Последние комментарии:
Лолиандры эти ириски)
Онли отработанным материалом усиляются)
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Голевых нехило так накопил.
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Не думал, что скажу это, но жаль, еще недавно его пздц как хейтил и ненавидел, но потом вполне себе начал играть и я смирился, что он в команде, а тут такое
Вообще странный трансфер, зачем его отпустили, в атаке на замене то особо никого и не осталось, мде
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Удачи!
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Жаль. Лучше было бы слить Озила.
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Продали единственного перспективного игрока из академии за последние 20 лет, но оставили мустафи, джаку, озила, балерина. Эмири это венгер на минималках.
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Мне кажется, его бы не продали, если бы не было предел по деньгам.
Для скамейки отличный вариант, на поле отрабатывает.
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Удачи бро.
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Будут на пару з Уолкотом бегать туда сюда, не понимая зачем и куда))
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