Тирни: "Я гулял в парке, когда мне сообщили, что нужно ехать в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Киран Тирни признался, что новость о достигнутом "канонирами" компромиссе с "Селтиком" насчет его трансфера застала его врасплох.

В заключительный день летнего трансферного окна в Премьер-Лиге "Арсеналу" все-таки удалось приобрести Тирни по сделке стоимость 25 миллионов фунтов.



"Канониры" торговались по Кирану с июня, и несколько раз казалось, что сделки не будет. Даже сам 22-летний шотландец не был готов к вылету в Лондон в среду, когда два клуба ударили по рукам.



"Вчера вечером около семи часов мне сказали, чтобы через час я был в аэропорту, поэтому мне пришлось быстро собираться".



"На самом деле я прогуливался по парку, где тренировались мои друзья. Они играют за свою местную команду, и я наблюдал за ними. Как раз тогда мне позвонили и сказали, что мне нужно ехать".



"Я отправился в аэропорт, а рейс задержали на два с половиной часа. Затем час езды до отеля, и в итоге у меня почти не осталось времени поспать, потому что в полшестого меня уже подняли", — сообщил Тирни.