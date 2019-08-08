"Арсенал" купил Давида Луиса у "Челси"

Давид Луис "Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Челси" Давида Луиса стоимостью около 8 миллионов фунтов.

Этим летом Лоран Косьелни шокировал "канониров", потребовав — и в итоге добившись — трансфера на свою родину во Францию. Это заставило "Арсенал" активизироваться на трансферном рынке и все-таки подписать новичка в центр обороны.

Этим новичком стал Луис, который лишь в мае заключил новый двухлетний контракт с "Челси". По слухам, Давид решился на смену клуба, потому что новый рулевой "синих" Фрэнк Лэмпард не смог предоставить ему гарантий относительно места в стартовом составе.

Выступать за команду Унаи Эмери 32-летний бразилец, выигравший за два периода в "Челси" титул Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Лигу Чемпионов и две Лиги Европы, будет под 23-м номером.

"Давид обладает огромным опытом, и я предвкушаю возобновление нашего сотрудничества. Он хорошо известный игрок, и он укрепит нашу оборону", — сообщил Эмери о своем бывшем подопечном по ПСЖ.


Метки Арсенал, Луис, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 22:15

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Последние комментарии:




  1. toledo 08.08.2019 23:26 # toledo
    Ничоси пенсы погорели. В тепличных условиях выросли на терри-лэмпардах, ещё не в теме, что максимум лояльности, который можно ожидать от современных футболистов - не переход в стан самого принципиального соперника. Остальное онли бизнес.

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  2. ba-29 08.08.2019 23:23 # ba-29
    Ебать тут у всех горит очела от наших успехов)))

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  3. denk 08.08.2019 23:20 # denk
    Кроме Конте нормальных игроков в обоссаной помойке не осталось.

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  4. only--liverpool 08.08.2019 23:20 # only--liverpool
    но САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА
    это конечно же слив Сарри
    видите ли результат (3 место, ЛЕ) не устроил))))
    просто нет слов обменять добротного тренера
    на хуй пойми кого
    и я уже предвижу нытье
    "Лемпард аут"
    ....

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  5. theo-zm 08.08.2019 23:18 # theo-zm
    Ехоооооооооуу
    Есть же
    Как же круто мы укрепились
    Все будут ссать жёлчью о зависти

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  6. imf-tau 08.08.2019 23:18 # imf-tau
    Песос, Луиз конечно оживил фапел. Окропил пенситу, контракт на 2 года, ушел за 8 лямов, просто бизнес кар.

    ЗЫ Сперва ожил лемурс, теперь срапти, что ж делается. Может даже эль гей косарь вернет.

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  7. lovrentiy 08.08.2019 23:16 # lovrentiy
    И с кем теперь пенсы за ЛЕ будут бороться?

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  8. alexminck 08.08.2019 23:14 # alexminck
    и да, с какого ХУЯ какой-то нонейм тирни стал вдруг неебаццо топом?)) кто это блеать?)))

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  9. andrew10 08.08.2019 23:12 # andrew10
    Мдааа, что к чему - непонятно. Ну тебе за 30, клуб под баном, будь ты примером наставником игроком ротации, душой раздевалки. Никому не обещается место в старте, кроме супер-пупер звёзд, коей Луизка не считается. Вообще тьфу

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  10. alexminck 08.08.2019 23:11 # alexminck
    у Арсенала тузан растянут канеш за предыдущие годы до размеров колец Сатурна, тут без бэ. Бавария, Ливер и Сито норм постарались. Но пенсы...но эти обоссанные лондонские бичи))) с новым стадиком их прокатили как бомжей с вокзала, Азар и Куртуа хихикают в Мадриде, Абрамович вообще в ссылке))) трансферный бан, пудель ссыкнул, Ссари ссыкнул)) ну бля вы просто подумайте, 6:0си просто главные кончи сейчас. А Тоттенхэм тихой сапой стал командой Лондона номер 1.

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  11. ian 08.08.2019 23:11 # ian
    Если в будущем состоится матч легенд Челси и Арсенала, то за кого он сыграет?

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  12. mancityman 08.08.2019 23:09 # mancityman
    Посвящаю 17000-й коммент всем ртам русни и рту михуйле!

    САСИ!!!

    https://pp.userapi.com/c855524/v855524604/8d5f5/IR5ZPQ5T5DM.jpg

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  13. only--liverpool 08.08.2019 23:08 # only--liverpool
    СКРИНЬТЕ

    следующий уйдет КАНТЕ

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  14. only--liverpool 08.08.2019 23:08 # only--liverpool
    и дело тут не в луизе
    говно защ если честно да и старый
    дело в регулярном и методичном обоссывании клуба
    целовании мадридских эмблем
    безграмотном внутреннем руководстве
    и конечно ворованных российских деньгах - куда без этого напоминания.

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  15. contrario 08.08.2019 23:06 # contrario
    тот случай когда переход обосрал и пенсов и канониров.

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  16. only--liverpool 08.08.2019 23:03 # only--liverpool
    какие же пенсы ебланы
    просто говноклуб
    желаю скорейшего вылета в чш
    шоб глаза тупо не мозолили

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  17. reams 08.08.2019 23:01 # reams
    кстати, где те шутники с шуточками про трансферный буджет Арсенала в 45 млн, небось уже под шконкой, не удивительно, а вполне ожидаемо, хех

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  18. chronicle 08.08.2019 23:01 # chronicle
    Я ТАКОЙ ХУЕТЫ КАК ЧОЛЧИ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ
    ВОТ УЖЕ ЛЕТ 5 КАЖДОЕ ТО ЭТИ ДОЛБОЕБЫ - ГЛАВНЫЕ ПОСМЕШИЩА АПЛ.

    Умудриться быть обоссанными Арсеналом. Я хуею, я в шоке. Просто говно команда. Фу блет.

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  19. alexminck 08.08.2019 22:58 # alexminck
    Ван Дейк получит ЗМ. Как же бомбанут местные бичи эхэхэ. Просто ТИТАН

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  20. chronicle 08.08.2019 22:58 # chronicle
    Что скажет підор астер теперь? Будет ставить его выше ван Дейка?

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