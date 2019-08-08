"Арсенал" купил Давида Луиса у "Челси"
"Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Челси" Давида Луиса стоимостью около 8 миллионов фунтов.
Этим летом Лоран Косьелни шокировал "канониров", потребовав — и в итоге добившись — трансфера на свою родину во Францию. Это заставило "Арсенал" активизироваться на трансферном рынке и все-таки подписать новичка в центр обороны.
Этим новичком стал Луис, который лишь в мае заключил новый двухлетний контракт с "Челси". По слухам, Давид решился на смену клуба, потому что новый рулевой "синих" Фрэнк Лэмпард не смог предоставить ему гарантий относительно места в стартовом составе.
Выступать за команду Унаи Эмери 32-летний бразилец, выигравший за два периода в "Челси" титул Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Лигу Чемпионов и две Лиги Европы, будет под 23-м номером.
"Давид обладает огромным опытом, и я предвкушаю возобновление нашего сотрудничества. Он хорошо известный игрок, и он укрепит нашу оборону", — сообщил Эмери о своем бывшем подопечном по ПСЖ.
08.08.2019 22:15
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Последние комментарии:
Ничоси пенсы погорели. В тепличных условиях выросли на терри-лэмпардах, ещё не в теме, что максимум лояльности, который можно ожидать от современных футболистов - не переход в стан самого принципиального соперника. Остальное онли бизнес.
(ответить)
Ебать тут у всех горит очела от наших успехов)))
(ответить)
Кроме Конте нормальных игроков в обоссаной помойке не осталось.
(ответить)
но САМАЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА
это конечно же слив Сарри
видите ли результат (3 место, ЛЕ) не устроил))))
просто нет слов обменять добротного тренера
на хуй пойми кого
и я уже предвижу нытье
"Лемпард аут"
....
(ответить)
Ехоооооооооуу
Есть же
Как же круто мы укрепились
Все будут ссать жёлчью о зависти
(ответить)
Песос, Луиз конечно оживил фапел. Окропил пенситу, контракт на 2 года, ушел за 8 лямов, просто бизнес кар.
ЗЫ Сперва ожил лемурс, теперь срапти, что ж делается. Может даже эль гей косарь вернет.
(ответить)
И с кем теперь пенсы за ЛЕ будут бороться?
(ответить)
и да, с какого ХУЯ какой-то нонейм тирни стал вдруг неебаццо топом?)) кто это блеать?)))
(ответить)
Мдааа, что к чему - непонятно. Ну тебе за 30, клуб под баном, будь ты примером наставником игроком ротации, душой раздевалки. Никому не обещается место в старте, кроме супер-пупер звёзд, коей Луизка не считается. Вообще тьфу
(ответить)
у Арсенала тузан растянут канеш за предыдущие годы до размеров колец Сатурна, тут без бэ. Бавария, Ливер и Сито норм постарались. Но пенсы...но эти обоссанные лондонские бичи))) с новым стадиком их прокатили как бомжей с вокзала, Азар и Куртуа хихикают в Мадриде, Абрамович вообще в ссылке))) трансферный бан, пудель ссыкнул, Ссари ссыкнул)) ну бля вы просто подумайте, 6:0си просто главные кончи сейчас. А Тоттенхэм тихой сапой стал командой Лондона номер 1.
(ответить)
Если в будущем состоится матч легенд Челси и Арсенала, то за кого он сыграет?
(ответить)
Посвящаю 17000-й коммент всем ртам русни и рту михуйле!
САСИ!!!
https://pp.userapi.com/c855524/v855524604/8d5f5/IR5ZPQ5T5DM.jpg
(ответить)
СКРИНЬТЕ
следующий уйдет КАНТЕ
(ответить)
и дело тут не в луизе
говно защ если честно да и старый
дело в регулярном и методичном обоссывании клуба
целовании мадридских эмблем
безграмотном внутреннем руководстве
и конечно ворованных российских деньгах - куда без этого напоминания.
(ответить)
тот случай когда переход обосрал и пенсов и канониров.
(ответить)
какие же пенсы ебланы
просто говноклуб
желаю скорейшего вылета в чш
шоб глаза тупо не мозолили
(ответить)
кстати, где те шутники с шуточками про трансферный буджет Арсенала в 45 млн, небось уже под шконкой, не удивительно, а вполне ожидаемо, хех
(ответить)
Я ТАКОЙ ХУЕТЫ КАК ЧОЛЧИ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ
ВОТ УЖЕ ЛЕТ 5 КАЖДОЕ ТО ЭТИ ДОЛБОЕБЫ - ГЛАВНЫЕ ПОСМЕШИЩА АПЛ.
Умудриться быть обоссанными Арсеналом. Я хуею, я в шоке. Просто говно команда. Фу блет.
(ответить)
Ван Дейк получит ЗМ. Как же бомбанут местные бичи эхэхэ. Просто ТИТАН
(ответить)
Что скажет підор астер теперь? Будет ставить его выше ван Дейка?
(ответить)
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