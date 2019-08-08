"Арсенал" купил Давида Луиса у "Челси"

"Арсенал" завершил приобретение центрального защитника "Челси" Давида Луиса стоимостью около 8 миллионов фунтов.

Этим летом Лоран Косьелни шокировал "канониров", потребовав — и в итоге добившись — трансфера на свою родину во Францию. Это заставило "Арсенал" активизироваться на трансферном рынке и все-таки подписать новичка в центр обороны.



Этим новичком стал Луис, который лишь в мае заключил новый двухлетний контракт с "Челси". По слухам, Давид решился на смену клуба, потому что новый рулевой "синих" Фрэнк Лэмпард не смог предоставить ему гарантий относительно места в стартовом составе.



Выступать за команду Унаи Эмери 32-летний бразилец, выигравший за два периода в "Челси" титул Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Лигу Чемпионов и две Лиги Европы, будет под 23-м номером.



"Давид обладает огромным опытом, и я предвкушаю возобновление нашего сотрудничества. Он хорошо известный игрок, и он укрепит нашу оборону", — сообщил Эмери о своем бывшем подопечном по ПСЖ.