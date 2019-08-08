Айяватт Шриваддханапрабха стал президентом "Лестера"

Сын трагически погибшего в прошлом году Вишая Шриваддханапрабхи официально занял должность президента "Лестера".

Напомним, после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 27 октября 2018 вертолет с Шриваддханапрабхой-старшим на борту разбился близ "Кинг Пауэр". Тогда погибло пятеро людей, включая Вишая.



Айяватт обещал чтить традиции и принципы отца и с момента той трагедии фактически был первым человеком в руководстве клуба — теперь став таковым официально.



"Для мня честь стать президентом этого замечательного клуба и вести семью "Лестера" к новой главе этой и без того уже необычайной истории. У меня есть ощущение, что у нас впереди еще так много хорошего", — сообщил Айяватт.