Айяватт Шриваддханапрабха стал президентом "Лестера"

Айяватт Шриваддханапрабха Сын трагически погибшего в прошлом году Вишая Шриваддханапрабхи официально занял должность президента "Лестера".

Напомним, после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 27 октября 2018 вертолет с Шриваддханапрабхой-старшим на борту разбился близ "Кинг Пауэр". Тогда погибло пятеро людей, включая Вишая.

Айяватт обещал чтить традиции и принципы отца и с момента той трагедии фактически был первым человеком в руководстве клуба — теперь став таковым официально.

"Для мня честь стать президентом этого замечательного клуба и вести семью "Лестера" к новой главе этой и без того уже необычайной истории. У меня есть ощущение, что у нас впереди еще так много хорошего", — сообщил Айяватт.


Метки Лестер, Шриваддханапрабха

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 22:00

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