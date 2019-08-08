Айяватт Шриваддханапрабха стал президентом "Лестера"
Сын трагически погибшего в прошлом году Вишая Шриваддханапрабхи официально занял должность президента "Лестера".
Напомним, после матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 27 октября 2018 вертолет с Шриваддханапрабхой-старшим на борту разбился близ "Кинг Пауэр". Тогда погибло пятеро людей, включая Вишая.
Айяватт обещал чтить традиции и принципы отца и с момента той трагедии фактически был первым человеком в руководстве клуба — теперь став таковым официально.
"Для мня честь стать президентом этого замечательного клуба и вести семью "Лестера" к новой главе этой и без того уже необычайной истории. У меня есть ощущение, что у нас впереди еще так много хорошего", — сообщил Айяватт.
08.08.2019 22:00
Просмотров: 486
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука глаза сломал пока читал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий