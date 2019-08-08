"Лестер" купил Денниса Прата за 18 млн. фунтов

"Лестер" все же успел потратить часть вырученных за Харри Магуайра денег, купив полузащитника "Сампдории" Денниса Прата за 18 миллионов фунтов.

В концовке трансферного окна "лисы" пытались найти центрального защитника, но Натан Аке из "Борнмута" и Джеймс Тарковски из "Бернли" оказались слишком дорогими.



Поэтому "Лестер" решил укрепить другую позицию и потратился на Прата, который за три сезона в "Сампдории" сыграл 98 матчей в Серии А, зарекомендовав себя одним из ярчайших талантов итальянского первенства.



25-летний бельгиец заключил контракт до 2024 года и стал четвертым новичком команды Брендана Роджерса в это окно после Джеймса Джастина, Айозе Переса и Юри Тилеманса.