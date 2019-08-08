"Вулверхэмптон" учинил разгром в Армении

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" сделал огромный шаг по направлению к раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, разгромив на выезде "Пюник".

Напомним, во втором раунде квалификации "волки" уверенно разобрались с североирландским "Крусейдерс", отпраздновав победу 6:1 по сумме двух матчей.

Первый матч третьего раунда тоже сложился успешно — победа 0:4 над "Пюником" благодаря голам Мэтта Доэрти, Рубена Невеша и дублю Рауля Хименеса. Через неделю подопечные Нуну Эшпириту Санту примут армянскую команду на "Молинью".


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, Пюник

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 21:00

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  1. gerrard08 08.08.2019 21:42 # gerrard08
    Отскочили волки.
    А если рил то не повезло ребятам с жребием, канеш.

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  2. superperez101 08.08.2019 21:27 # superperez101
    https://www.myscore.ru/match/nePWKLz1/#match-summary

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  3. ganinilyha 08.08.2019 21:05 # ganinilyha
    Неужели появился второй клуб уровня ЛЕ после Арсенала, которому не похуй на турнир?

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