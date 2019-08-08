"Вулверхэмптон" учинил разгром в Армении
"Вулверхэмптон" сделал огромный шаг по направлению к раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, разгромив на выезде "Пюник".
Напомним, во втором раунде квалификации "волки" уверенно разобрались с североирландским "Крусейдерс", отпраздновав победу 6:1 по сумме двух матчей.
Первый матч третьего раунда тоже сложился успешно — победа 0:4 над "Пюником" благодаря голам Мэтта Доэрти, Рубена Невеша и дублю Рауля Хименеса. Через неделю подопечные Нуну Эшпириту Санту примут армянскую команду на "Молинью".
08.08.2019 21:00
Просмотров: 1028
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отскочили волки.
А если рил то не повезло ребятам с жребием, канеш.
(ответить)
https://www.myscore.ru/match/nePWKLz1/#match-summary
(ответить)
Неужели появился второй клуб уровня ЛЕ после Арсенала, которому не похуй на турнир?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий