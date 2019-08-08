"Вулверхэмптон" учинил разгром в Армении

"Вулверхэмптон" сделал огромный шаг по направлению к раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, разгромив на выезде "Пюник".

Напомним, во втором раунде квалификации "волки" уверенно разобрались с североирландским "Крусейдерс", отпраздновав победу 6:1 по сумме двух матчей.



Первый матч третьего раунда тоже сложился успешно — победа 0:4 над "Пюником" благодаря голам Мэтта Доэрти, Рубена Невеша и дублю Рауля Хименеса. Через неделю подопечные Нуну Эшпириту Санту примут армянскую команду на "Молинью".