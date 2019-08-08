Пятеро игроков "Ливерпуля" номинированы на награды Лиги Чемпионов
Пятеро игроков "Ливерпуля" были номинированы УЕФА на награды по итогам прошлого сезона Лиги Чемпионов.
В четверг УЕФА опубликовал по шорт-листу из трех игроков на каждую позицию, чтобы определить лучшего голкипера, лучшего защитника, лучшего полузащитника и лучшего нападающего в Лиге Чемпионов последнего розыгрыша.
Так за звание лучшего на последнем рубеже с Алиссоном поспорят Уго Льорис из "Тоттенхэма" и Марк-Андре Тер Штеген из "Барселоны".
Виргил Ван Дейк и Трент Александер-Арнольд составят конкуренцию Маттейсу Де Лигту, этим летом сменившему "Аякс" на "Ювентус", за награду лучшему защитнику.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был номинирован на лучшего полузащитника — вместе с бывшим партнером Де Лигта по "Аяксу" Френки Де Йонгом и Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма".
Лучшим же нападающим станет либо Садио Мане, либо Лионель Месси из "Барселоны", либо Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Также УЕФА огласил шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы, куда вошли Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.
Обладателей всех этих наград УЕФА объявит на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 29 августа.
08.08.2019 20:45
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Последние комментарии:
Просто т о п а р и
Кроме полузащитника(
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Алиссон, ВВД, Де Йонг, Месси
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Хендо даже в Ливере не лучший ПЗ, почему его номинировали?
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Офигеть, Ливерпуль лучший в мире клуб прямо сейчас. Аж не верится)) кааайф. Чистый кайф.
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Алиссон и Ван Дайк на изи.
Остальные не пройдут.
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