Пятеро игроков "Ливерпуля" номинированы на награды Лиги Чемпионов

Садио Мане Пятеро игроков "Ливерпуля" были номинированы УЕФА на награды по итогам прошлого сезона Лиги Чемпионов.

В четверг УЕФА опубликовал по шорт-листу из трех игроков на каждую позицию, чтобы определить лучшего голкипера, лучшего защитника, лучшего полузащитника и лучшего нападающего в Лиге Чемпионов последнего розыгрыша.

Так за звание лучшего на последнем рубеже с Алиссоном поспорят Уго Льорис из "Тоттенхэма" и Марк-Андре Тер Штеген из "Барселоны".

Виргил Ван Дейк и Трент Александер-Арнольд составят конкуренцию Маттейсу Де Лигту, этим летом сменившему "Аякс" на "Ювентус", за награду лучшему защитнику.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был номинирован на лучшего полузащитника — вместе с бывшим партнером Де Лигта по "Аяксу" Френки Де Йонгом и Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма".

Лучшим же нападающим станет либо Садио Мане, либо Лионель Месси из "Барселоны", либо Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Также УЕФА огласил шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы, куда вошли Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.

Обладателей всех этих наград УЕФА объявит на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 29 августа.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 20:45

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  1. electric 08.08.2019 21:46 # electric
    Просто т о п а р и




















    Кроме полузащитника(

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  2. kos9k 08.08.2019 21:07 # kos9k
    Алиссон, ВВД, Де Йонг, Месси

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  3. brown-ale 08.08.2019 20:52 # brown-ale
    Хендо даже в Ливере не лучший ПЗ, почему его номинировали?

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  4. bmw-e34 08.08.2019 20:49 # bmw-e34
    Офигеть, Ливерпуль лучший в мире клуб прямо сейчас. Аж не верится)) кааайф. Чистый кайф.

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  5. bmw-e34 08.08.2019 20:48 # bmw-e34
    Алиссон и Ван Дайк на изи.
    Остальные не пройдут.

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