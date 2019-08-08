"Бернли" арендовал Дринкуотера до января

Первую половину сезона 2019/20 полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер проведет в "Бернли" на правах аренды.

За весь прошлый сезон Дринкуотер сыграл только один матч за "Челси" — причем еще в августе. Не нашлось места для Данни и в планах Фрэнка Лэмпарда, который сменил на посту главного тренера "синих" Маурицио Сарри этим летом.



"Челси" не смог найти покупателя на 29-летнего англичанина с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, поэтому был вынужден ограничиться арендой. Таким образом, до 6 января Дринкуотер будет выступать за "Бернли".



Выступать за команду Шона Дайча становившийся чемпионом Премьер-Лиги в составе "Лестера" полузащитник будет под восьмым номером.