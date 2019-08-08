"Манчестер Сити" отправляет Сане на операцию

"Манчестер Сити" объявил, что вингер Лерой Сане действительно повредил крестообразные связки колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Напомним, Сане был заменен уже в самом начале победного для "горожан" матча на "Уэмбли". Теперь 23-летний игрок сборной Германии готовится к операции на правом колене и нескольким месяцам реабилитации.



Эта новость, по всей видимости, исключает переход Лероя в "Баварию" этим летом. Чемпионы Бундеслиги и до того испытывали сомнения из-за высокой стоимости Сане, а теперь едва ли захотят продолжить переговоры.



Зато у "Сити" возрастают шансы склонить Сане к новому контракту. От действующего же соглашения Лероя остается еще два года.