"Манчестер Сити" отправляет Сане на операцию

Лерой Сане "Манчестер Сити" объявил, что вингер Лерой Сане действительно повредил крестообразные связки колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Напомним, Сане был заменен уже в самом начале победного для "горожан" матча на "Уэмбли". Теперь 23-летний игрок сборной Германии готовится к операции на правом колене и нескольким месяцам реабилитации.

Эта новость, по всей видимости, исключает переход Лероя в "Баварию" этим летом. Чемпионы Бундеслиги и до того испытывали сомнения из-за высокой стоимости Сане, а теперь едва ли захотят продолжить переговоры.

Зато у "Сити" возрастают шансы склонить Сане к новому контракту. От действующего же соглашения Лероя остается еще два года.


Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 19:45

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  1. mc-od 08.08.2019 19:50 # mc-od
    Здоровья. Вернется - покарает, ну сами знаете кого.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. thierryhenry14 08.08.2019 19:48 # thierryhenry14
    Ну хоть не в Баварию xD

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