"Тоттенхэм" усилился Ло Чельсо и Сессеньоном
В заключительный день летнего трансферного окна "Тоттенхэм" подписал атакующего полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо и вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.
В своем официальном заявлении "шпоры" сообщают, что Ло Чельсо переходит на правах аренды с опцией по выкупу — лондонский клуб не решился сразу выплатить те 55 миллионов фунтов, что просил за Джовани "Реал Бетис".
В лице 23-летнего аргентинца "Тоттенхэм" получил полузащитника созидательного плана, который в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
Также "шпоры" укрепили свою фланговую игру, переманив Сессеньона. Как сообщает BBC, Райан обошелся "Тоттенхэму" в 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.
Кроме того, в качестве части сделки по 19-летнему Сессеньону полузащитник Джош Онома отправился в "Фулхэм" на условиях постоянного трансфера.
08.08.2019 19:30
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поздравляю Тоттенхэм с отличным трансферным окном! крутые усиления! Почеттно будет рад, отбросит мысли об уходе и не будет давать интервью о своей урезанной роли.
игроки отличные!
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В етом мире стало на два петуха больше(
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Аренда?
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Мощное То . Охуевшие куры )) могут спокойно Ливерпуль со второго места скинуть
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Ндомбеле ещё. Подписали сильно, конечно.
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поздравляю
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Хорошо. Получили тех игроков на которых и рассчитывали. Конечно бонус в лице Дибалы добавил бы настроения, но и так хорошо.
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