"Тоттенхэм" усилился Ло Чельсо и Сессеньоном

Джовани Ло Чельсо В заключительный день летнего трансферного окна "Тоттенхэм" подписал атакующего полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо и вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.

В своем официальном заявлении "шпоры" сообщают, что Ло Чельсо переходит на правах аренды с опцией по выкупу — лондонский клуб не решился сразу выплатить те 55 миллионов фунтов, что просил за Джовани "Реал Бетис".

В лице 23-летнего аргентинца "Тоттенхэм" получил полузащитника созидательного плана, который в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Также "шпоры" укрепили свою фланговую игру, переманив Сессеньона. Как сообщает BBC, Райан обошелся "Тоттенхэму" в 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Кроме того, в качестве части сделки по 19-летнему Сессеньону полузащитник Джош Онома отправился в "Фулхэм" на условиях постоянного трансфера.


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Сессеньон, Тоттенхэм, транчферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 19:30

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  1. liverpool888 08.08.2019 20:11 # liverpool888
    поздравляю Тоттенхэм с отличным трансферным окном! крутые усиления! Почеттно будет рад, отбросит мысли об уходе и не будет давать интервью о своей урезанной роли.
    игроки отличные!

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  2. unclearness 08.08.2019 19:46 # unclearness
    В етом мире стало на два петуха больше(

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  3. manutd4life 08.08.2019 19:44 # manutd4life
    Аренда?

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  4. highneken 08.08.2019 19:42 # highneken
    Мощное То . Охуевшие куры )) могут спокойно Ливерпуль со второго места скинуть

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  5. lampard78 08.08.2019 19:37 # lampard78
    Ндомбеле ещё. Подписали сильно, конечно.

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  6. monsieurgood 08.08.2019 19:36 # monsieurgood
    поздравляю

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  7. ray-black 08.08.2019 19:35 # ray-black
    Хорошо. Получили тех игроков на которых и рассчитывали. Конечно бонус в лице Дибалы добавил бы настроения, но и так хорошо.

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