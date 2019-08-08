"Тоттенхэм" усилился Ло Чельсо и Сессеньоном

В заключительный день летнего трансферного окна "Тоттенхэм" подписал атакующего полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо и вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.

В своем официальном заявлении "шпоры" сообщают, что Ло Чельсо переходит на правах аренды с опцией по выкупу — лондонский клуб не решился сразу выплатить те 55 миллионов фунтов, что просил за Джовани "Реал Бетис".



В лице 23-летнего аргентинца "Тоттенхэм" получил полузащитника созидательного плана, который в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.



Также "шпоры" укрепили свою фланговую игру, переманив Сессеньона. Как сообщает BBC, Райан обошелся "Тоттенхэму" в 25 млн. фунтов, а еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.



Кроме того, в качестве части сделки по 19-летнему Сессеньону полузащитник Джош Онома отправился в "Фулхэм" на условиях постоянного трансфера.