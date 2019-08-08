Энди Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"
Экс-нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл вернулся в свой родной клуб "Ньюкасл".
Ранее этим летом "Вест Хэм" не стал продлевать контракт с Кэрроллом, устав от непрерывных проблем Энди со здоровьем.
На выручку своему воспитаннику пришел "Ньюкасл", который Кэрролл покинул восемь с половиной лет назад ради "Ливерпуля".
Сегодня Энди заключил однолетний контракт с "сороками", а его зарплата будет зависеть от количества сыгранных минут.
"Это приятное ощущение. Мои друзья и моя семья здесь, и я поддерживаю этот клуб — я дома", — сообщил 30-летний англичанин.
08.08.2019 19:15
Просмотров: 524
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В смысле? А где напоминание о сумме перехода в лфк? А то я подзабывать начинаю уже.
(ответить)
Интересно сколько стоит одна сыгранная минута Энди Кэрроллом?
(ответить)
удачи этому топарику.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий