Энди Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"

Экс-нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл вернулся в свой родной клуб "Ньюкасл".

Ранее этим летом "Вест Хэм" не стал продлевать контракт с Кэрроллом, устав от непрерывных проблем Энди со здоровьем.



На выручку своему воспитаннику пришел "Ньюкасл", который Кэрролл покинул восемь с половиной лет назад ради "Ливерпуля".



Сегодня Энди заключил однолетний контракт с "сороками", а его зарплата будет зависеть от количества сыгранных минут.



"Это приятное ощущение. Мои друзья и моя семья здесь, и я поддерживаю этот клуб — я дома", — сообщил 30-летний англичанин.