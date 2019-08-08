Энди Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"

Стив Брюс и Энди Кэрролл Экс-нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл вернулся в свой родной клуб "Ньюкасл".

Ранее этим летом "Вест Хэм" не стал продлевать контракт с Кэрроллом, устав от непрерывных проблем Энди со здоровьем.

На выручку своему воспитаннику пришел "Ньюкасл", который Кэрролл покинул восемь с половиной лет назад ради "Ливерпуля".

Сегодня Энди заключил однолетний контракт с "сороками", а его зарплата будет зависеть от количества сыгранных минут.

"Это приятное ощущение. Мои друзья и моя семья здесь, и я поддерживаю этот клуб — я дома", — сообщил 30-летний англичанин.


Метки Вест Хэм, Кэрролл, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 19:15

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  1. gerrard08 08.08.2019 19:58 # gerrard08
    В смысле? А где напоминание о сумме перехода в лфк? А то я подзабывать начинаю уже.

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  2. ray-black 08.08.2019 19:40 # ray-black
    Интересно сколько стоит одна сыгранная минута Энди Кэрроллом?

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  3. dom1no 08.08.2019 19:19 # dom1no
    удачи этому топарику.

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