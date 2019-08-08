Уилфрид Заха остается в "Пэлас"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что его клуб заблокировал продажу вингера Уилфрида Захи.
Лишь накануне Заха подал прошение о трансфере, а сегодня пропустил тренировку "орлов". Перед этим "Эвертон" предпринял неудачную попытку приобрести Уилфрида.
Казалось, Заха всячески подталкивает свой клуб пойти на сделку с "ирисками", однако на "Селхерст Парк" приняли волевое решение огорчить свою звезду.
"Да он остается, и мы довольны этим. Он важный игрок для клуба. Нам не терпится увидеть в этом сезоне то, что он делал в двух предыдущих", — сообщил Ходжсон Sky Sports.
08.08.2019 18:30
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Хуя бравое решение.
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Зимой условный МЮ купит за 50 лямов.
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Наказан)
Сидеть тебе в паласе до конца дней твоих)
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сейчас травмирует себе спину))0
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