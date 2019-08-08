Уилфрид Заха остается в "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что его клуб заблокировал продажу вингера Уилфрида Захи.

Лишь накануне Заха подал прошение о трансфере, а сегодня пропустил тренировку "орлов". Перед этим "Эвертон" предпринял неудачную попытку приобрести Уилфрида.



Казалось, Заха всячески подталкивает свой клуб пойти на сделку с "ирисками", однако на "Селхерст Парк" приняли волевое решение огорчить свою звезду.



"Да он остается, и мы довольны этим. Он важный игрок для клуба. Нам не терпится увидеть в этом сезоне то, что он делал в двух предыдущих", — сообщил Ходжсон Sky Sports.