Уилфрид Заха остается в "Пэлас"

Уилфрид Заха Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что его клуб заблокировал продажу вингера Уилфрида Захи.

Лишь накануне Заха подал прошение о трансфере, а сегодня пропустил тренировку "орлов". Перед этим "Эвертон" предпринял неудачную попытку приобрести Уилфрида.

Казалось, Заха всячески подталкивает свой клуб пойти на сделку с "ирисками", однако на "Селхерст Парк" приняли волевое решение огорчить свою звезду.

"Да он остается, и мы довольны этим. Он важный игрок для клуба. Нам не терпится увидеть в этом сезоне то, что он делал в двух предыдущих", — сообщил Ходжсон Sky Sports.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 18:30

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  1. slash-lfc 08.08.2019 18:50 # slash-lfc
    Хуя бравое решение.

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  2. danny949494 08.08.2019 18:50 # danny949494
    Зимой условный МЮ купит за 50 лямов.

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  3. electric 08.08.2019 18:49 # electric
    Наказан)
    Сидеть тебе в паласе до конца дней твоих)

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  4. kos9k 08.08.2019 18:40 # kos9k
    сейчас травмирует себе спину))0

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