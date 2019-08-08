Ромелу Лукаку перешел в "Интер"

"Интер" официально подтвердил приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Лукаку так сильно хотел покинуть "Юнайтед" этим летом, что еще несколько дней назад был согласен перейти в "Ювентус", однако благодаря Пауло Дибале та сделка не состоялась, и Ромелу вернулся к своей оригинальной идее — отправиться в "Интер" к Антонио Конте.



В конце концов "Интеру" удалось согласовать стоимость 26-летнего бельгийца в размере 73 миллионов фунтов, включая бонусы, и Лукаку немедленно улетел в Милан, чтобы сегодня заключить контракт до 2024 года с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, Лукаку покидает "Юнайтед" после двух сезонов, что прошли с момента его перехода из "Эвертона" за 75 млн. фунтов. За эти два года Ромелу забил 42 гола в 96 матчах.



Лукаку становится третьим самым дорогим приобретением в истории итальянского футбола после звезд "Ювентуса" Криштиану Роналду (99.2 млн. фунтов) и Гонсало Игуаина (75.3 млн. фунтов).



"Интер" — единственный клуб, в который я хотел. Я здесь, чтобы вернуть "нерадзурри" на вершину", — заявил Лукаку.