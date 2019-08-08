Ромелу Лукаку перешел в "Интер"

Ромелу Лукаку "Интер" официально подтвердил приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Лукаку так сильно хотел покинуть "Юнайтед" этим летом, что еще несколько дней назад был согласен перейти в "Ювентус", однако благодаря Пауло Дибале та сделка не состоялась, и Ромелу вернулся к своей оригинальной идее — отправиться в "Интер" к Антонио Конте.

В конце концов "Интеру" удалось согласовать стоимость 26-летнего бельгийца в размере 73 миллионов фунтов, включая бонусы, и Лукаку немедленно улетел в Милан, чтобы сегодня заключить контракт до 2024 года с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, Лукаку покидает "Юнайтед" после двух сезонов, что прошли с момента его перехода из "Эвертона" за 75 млн. фунтов. За эти два года Ромелу забил 42 гола в 96 матчах.

Лукаку становится третьим самым дорогим приобретением в истории итальянского футбола после звезд "Ювентуса" Криштиану Роналду (99.2 млн. фунтов) и Гонсало Игуаина (75.3 млн. фунтов).

"Интер" — единственный клуб, в который я хотел. Я здесь, чтобы вернуть "нерадзурри" на вершину", — заявил Лукаку.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 18:15

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  1. ray-black 08.08.2019 18:32 # ray-black
    Свалил таки боров. Скучать не будем.

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  2. blackdreamer 08.08.2019 18:31 # blackdreamer
    жаль я думал он будет выводить мю на 7 место своими ударами

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  3. kukuruzzo 08.08.2019 18:30 # kukuruzzo
    На Магуайра грузить будут

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  4. felixok 08.08.2019 18:22 # felixok
    МЮ на вершину уже вернул, теперь и Интер вернет, только на вершину абсурда

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  5. van-der-slav 08.08.2019 18:21 # van-der-slav
    Может до конца окна псину тоже сбагрят, пофиг даже что по дешевке

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