"Арсенал" отправил Эдди Нкетиа в "Лидс"

Эдди Нкетиа "Арсенал" отправил своего юного нападающего Эдди Нкетиа в аренду в "Лидс".

Ранее этим летом главный тренер "канониров" Унаи Эмери говорил, что собирается оставить Нкетиа у себя, однако затем планы лондонского клуба изменились.

На "Эмирейтс" поняли, что с приходом Николя Пепе им будет сложно обеспечить регулярную игровую практику Эдди, поэтому 20-летнему англичанину было позволено отправиться в аренду.

Теперь Нкетиа, сыгравший девять матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, продолжит свое развитие под присмотром опытнейшего Марсело Бьелсы в "Лидсе" на уровне Чемпионшипа.


Метки аренда, Арсенал, Лидс, Нкетиа, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 18:05

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  1. ben-arfa 08.08.2019 18:16 # ben-arfa
    Кек, а фапел писал что он может выстрелить в составе Арсенала

    (ответить)

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