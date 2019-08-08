"Арсенал" отправил Эдди Нкетиа в "Лидс"

"Арсенал" отправил своего юного нападающего Эдди Нкетиа в аренду в "Лидс".

Ранее этим летом главный тренер "канониров" Унаи Эмери говорил, что собирается оставить Нкетиа у себя, однако затем планы лондонского клуба изменились.



На "Эмирейтс" поняли, что с приходом Николя Пепе им будет сложно обеспечить регулярную игровую практику Эдди, поэтому 20-летнему англичанину было позволено отправиться в аренду.



Теперь Нкетиа, сыгравший девять матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, продолжит свое развитие под присмотром опытнейшего Марсело Бьелсы в "Лидсе" на уровне Чемпионшипа.