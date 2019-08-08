"Брайтон" взял в аренду Аарона Муя

Аарон Муй "Брайтон" взял в аренду на сезон 2019/20 полузащитника "Хаддерсфилда" Аарона Муя.

28-летний Муй был одним из лучшим игроков команды, которая в прошлом сезоне с треском вылетела из Премьер-Лиги.

Перед уходом в аренду австралиец заключил новый трехлетний контракт с "терьерами", которые будут искать путь назад в элиту без Аарона.

"Он был настоящим талисманом "Хаддерсфилда" в последние сезоны благодаря своей игре. Он проявил себя прекрасным профессионалом на поле и за его пределами", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.


Метки аренда, Брайтон, Муй, трансферы, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 17:55

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