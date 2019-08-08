"Уотфорд" купил за рекордные для себя деньги Сарра

"Уотфорд" обновил свой трансферный рекорд покупкой вингера Исмаилы Сарра у "Ренна". Сделка оценивается в 35 миллионов евро (32.3 млн. фунтов).

В борьбе за Сарра, сегодня заключившего контракт на пять лет, "шершни" опередили несколько именитых европейских клубов.



В лице Исмаилы команда Хави Грасии получила техничного и быстрого игрока, который забил 18 голов в 77 матчах за "Ренн" в течение двух сезонов.



Выступать за "Уотфорд" 21-летний сенегалец будет под 23-м номером.