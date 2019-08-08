"Юнайтед" решил не покупать Манджукича

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Лишь сегодня утром издание Sky Sports сообщило, что "красные дьяволы" возобновили переговоры по Манджукичу, чье имя впервые всплыло, когда два клуба обсуждали обмен Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.



Опытный Манджукич виделся неплохой заменой Лукаку, который сейчас находится на пороге перехода в "Интер", однако в четверг днем переговоры были окончательно завершены.



Точная причина срыва переговоров не называется, однако Manchester Evening News предполагает, что "Юнайтед" смутили ожидания Марио по зарплате и названная "Ювентусом" цена.



Решение "дьяволов" не покупать Манджукича фактически означает, что Оле Гуннар Сульшер останется без замены для Лукаку.