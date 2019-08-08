Садио Мане может сыграть с "Норвичем"

Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Садио Мане может сыграть против "Норвича" в пятницу вечером.

Напомним, "красным" очень не хватало стремительного сенегальца в прошлый уикенд во время матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" — на тот момент Мане только готовился выйти из отпуска, сдвинутого из-за участия в Кубке Африки.

Однако сейчас Садио усиленно набирает форму и на текущей неделе приступил к тренировкам в общей группе. Есть шансы, что Мане не пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги.

"Да, он может сыграть. Он отдохнул лишь две недели, поэтому не успел особо растерять форму, и это хорошая новость. Кажется, что он в порядке. Да, мы можем его задействовать".

"Вчера он провел первую тренировку с командой, потому что в понедельник он приехал в четыре часа дня, когда мы уже разошлись, а во вторник у нас был выходной, и он занимался индивидуально".

"Сейчас он снова с командой и выглядит абсолютно нормально. Он в хорошем расположении духа и предвкушает возвращение на поле. Поэтому, да, мы можем задействовать его, но нужно подождать", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 16:00

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  1. gerrard08 08.08.2019 16:21 # gerrard08
    ясен хер, а то придется либо Кента ставить, либо в сдюшке искать кого-то

    (ответить)

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