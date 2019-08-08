Уилфрид Заха пропустил тренировку "Пэлас"

Вингер Уилфрид Заха приблизился к уходу из "Кристал Пэлас", пропустив тренировку команды в четверг.

Накануне, напомним, Заха подал прошение о трансфере. Так Уилфрид отреагировал на отклоненное "орлами" предложение "Эвертона" в размере 70 миллионов фунтов плюс двое игроков.



По информации Sky Sports, Заха глубоко разочарован своей ситуацией и отчаянно хочет покинуть "Селхерст Парк" ради более амбициозного клуба, нежели "Пэлас".



Разочарование 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара выплеснулось сегодня, когда Уилфрид не присоединился к тренировке первой команды "орлов". Это случилось всего за два дня до домашнего матча "Пэлас" как раз против "Эвертона".