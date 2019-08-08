Уилфрид Заха пропустил тренировку "Пэлас"

Уилфрид Заха Вингер Уилфрид Заха приблизился к уходу из "Кристал Пэлас", пропустив тренировку команды в четверг.

Накануне, напомним, Заха подал прошение о трансфере. Так Уилфрид отреагировал на отклоненное "орлами" предложение "Эвертона" в размере 70 миллионов фунтов плюс двое игроков.

По информации Sky Sports, Заха глубоко разочарован своей ситуацией и отчаянно хочет покинуть "Селхерст Парк" ради более амбициозного клуба, нежели "Пэлас".

Разочарование 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара выплеснулось сегодня, когда Уилфрид не присоединился к тренировке первой команды "орлов". Это случилось всего за два дня до домашнего матча "Пэлас" как раз против "Эвертона".


Метки Заха, Кристал Пэлас, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. reams 08.08.2019 15:19 # reams
    за 15 можно в Арс взять парнишку

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  2. mixmaster 08.08.2019 15:11 # mixmaster
    давай, Рауль. Ивоби к ирискам, Заху-- в Арсенал

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