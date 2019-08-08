Переход Озила в "Ди Си Юнайтед" зависит от кофе

Переход полузащитника "Арсенала" Месута Озила в "Ди Си Юнайтед" зависит от того, удастся ли немцу турецкого происхождения открыть филиал своего кофейного бизнеса в столице США.

Напомним, на днях стало известно, что "Ди Си Юнайтед" приметил Озила на замену нападающему Уэйну Руни, который в январе присоединится к "Дерби". Уже на следующей неделе представители Месута прилетят на переговоры в Вашингтон.



Как сообщает The Athletic, на решение Озила перейти в клуб МЛС может повлиять возможность расширить сеть своих кофеен 39 Steps Coffee.



В данный момент Месут владеет тремя кофейнями в Лондоне и хотел бы открыть заведение в Вашингтоне, если ему суждено переехать туда — возможно, даже на стадионе "Ди Си Юнайтед" "Ауди Филд".