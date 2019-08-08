Переход Озила в "Ди Си Юнайтед" зависит от кофе

Месут Озил Переход полузащитника "Арсенала" Месута Озила в "Ди Си Юнайтед" зависит от того, удастся ли немцу турецкого происхождения открыть филиал своего кофейного бизнеса в столице США.

Напомним, на днях стало известно, что "Ди Си Юнайтед" приметил Озила на замену нападающему Уэйну Руни, который в январе присоединится к "Дерби". Уже на следующей неделе представители Месута прилетят на переговоры в Вашингтон.

Как сообщает The Athletic, на решение Озила перейти в клуб МЛС может повлиять возможность расширить сеть своих кофеен 39 Steps Coffee.

В данный момент Месут владеет тремя кофейнями в Лондоне и хотел бы открыть заведение в Вашингтоне, если ему суждено переехать туда — возможно, даже на стадионе "Ди Си Юнайтед" "Ауди Филд".


Метки Арсенал, Ди Си Юнайтед, Озил

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 14:30

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  1. mixmaster 08.08.2019 14:56 # mixmaster
    желтуха для вагифов и юлек88

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  2. funkyfresh 08.08.2019 14:52 # funkyfresh
    Чеху было комфортно доигрывать в Лондоне, Луизка переходит из-за ресторана здесь же, у Озила вот кофейный бизнес.

    Кто-нибудь вообще воспринимает этот недоклуб всерьез? Или так, перевалочный пункт пока просто удобно.

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  3. reams 08.08.2019 14:39 # reams
    нееееееет

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  4. vagifcoys 08.08.2019 14:35 # vagifcoys
    типичный обоссаный турок.

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