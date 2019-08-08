Пауло Дибала останется в "Ювентусе"

"Ювентус" передумал продавать нападающего Пауло Дибалу в "Тоттенхэм".

Ранее этим летом "Ювентус" был согласен обменять Дибалу на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако из-за завышенных аппетитов аргентинца по зарплате сделка сорвалась.



На этой же неделе "Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке Дибалы и позволил "шпорам" вступить в переговоры с Пауло.



Однако в четверг утром чемпионы Серии А одумались. Как сообщат BBC, "Ювентус" принял решение отказаться от продажи 25-летнего игрока в это трансферное окно.