Пауло Дибала останется в "Ювентусе"

Пауло Дибала "Ювентус" передумал продавать нападающего Пауло Дибалу в "Тоттенхэм".

Ранее этим летом "Ювентус" был согласен обменять Дибалу на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако из-за завышенных аппетитов аргентинца по зарплате сделка сорвалась.

На этой же неделе "Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке Дибалы и позволил "шпорам" вступить в переговоры с Пауло.

Однако в четверг утром чемпионы Серии А одумались. Как сообщат BBC, "Ювентус" принял решение отказаться от продажи 25-летнего игрока в это трансферное окно.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 13:35

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  1. newiskander 08.08.2019 14:42 # newiskander
    Ахахах) снова петухам поводили возле губ, а потом не дали)

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  2. never-mind 08.08.2019 14:16 # never-mind
    Доставило как поклонники курятника кудахтали, что в мю он готов был идти только ради бабок, а к ним хочет из-за спортивных перспектив

    > команда 11 лет только смотрела на кубки
    > спортивные перспективы
    в это лол

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  3. trent 08.08.2019 14:12 # trent
    Жаль, что сорвалось, хотелось посмотреть на него в АПЛ.

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  4. ray-black 08.08.2019 13:50 # ray-black
    Еще не вечер. Хотелось бы подробностей как это они так резко передумали когда еще вчера готовы были на все что бы избавиться от Дибалы. Пока их не будет, то и говорить что то слишком рано.

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