Пауло Дибала останется в "Ювентусе"
"Ювентус" передумал продавать нападающего Пауло Дибалу в "Тоттенхэм".
Ранее этим летом "Ювентус" был согласен обменять Дибалу на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако из-за завышенных аппетитов аргентинца по зарплате сделка сорвалась.
На этой же неделе "Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке Дибалы и позволил "шпорам" вступить в переговоры с Пауло.
Однако в четверг утром чемпионы Серии А одумались. Как сообщат BBC, "Ювентус" принял решение отказаться от продажи 25-летнего игрока в это трансферное окно.
08.08.2019 13:35
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Ахахах) снова петухам поводили возле губ, а потом не дали)
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Доставило как поклонники курятника кудахтали, что в мю он готов был идти только ради бабок, а к ним хочет из-за спортивных перспектив
> команда 11 лет только смотрела на кубки
> спортивные перспективы
в это лол
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Жаль, что сорвалось, хотелось посмотреть на него в АПЛ.
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Еще не вечер. Хотелось бы подробностей как это они так резко передумали когда еще вчера готовы были на все что бы избавиться от Дибалы. Пока их не будет, то и говорить что то слишком рано.
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