"Ньюкасл" купил защитника сборной Швеции

"Ньюкасл" укрепил правый фланг обороны с помощью Эмиля Крафта из "Амьена". Сделка оценивается в 5 миллионов фунтов.

Сезон 2018/19 Крафт провел в "Амьене" на правах аренды из "Болоньи", приняв участие в 35 матчах. Уроженец Стокгольма был настолько хорош, что французский клуб выкупил Эмиля — а затем перепродал его "сорокам".



25-летний швед, который прошлым летом помог сборной Швеции достичь 1/4 финала ЧМ-2018 в России, заключил с "Ньюкаслом" контракт на четыре года.



"Мы довольны, что заполучили его сюда. На прошлой неделе ему исполнилось 25, и у него уже огромный опыт. Он провел более 20 матчей за сборную Швеции и поиграл в высших дивизионах трех разных стран", — сообщил главный тренер "сорок" Стив Брюс.