Джон Макгинн заключил новый контракт с "Астон Виллой"

"Астон Вилла" заключила новый пятилетний контракт со своим ведущим полузащитником Джоном Макгинном.

23-летний шотландец сыграл ключевую роль в достижении "вилланами" Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Джон был признан Игроком Года в своей команде и по версии болельщиков, и по версии футболистов.



Ранее этим летом ходили слухи, что приобрести Макгинна хочет "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что на покупке Джона за 50 миллионов фунтов настаивает его великий соотечественник сэр Алекс Фергюсон.



Однако в заключительный день летнего трансферного окна Макгинн покончил со спекуляциями, связав свое будущее с "Астон Виллой" до 2024 года.