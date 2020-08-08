Закрытие летнего трансферного окна-2019 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2019 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 17 часов по британскому времени (или 19 часов по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.



