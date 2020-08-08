Закрытие летнего трансферного окна-2019 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2019 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 17 часов по британскому времени (или 19 часов по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.
08.08.2019 12:30
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Последние комментарии:
Один четыре восемь восемь
Ротировать фёппы фапле не бросим!
(ответить)
берем ваньяму в арнеду, отдаем матича в арсенал. они собирают всех топов пенсовских
(ответить)
Чтобы не говорили, но Луиз для Арсенала это усиление.
Поэтому для Арсенала можно считать это ТО окуительной заявкой на ТОП4.
(ответить)
Быстрее оформляйте Чалова в пэлас
(ответить)
BREAKING: David Luiz has just removed 'Chelsea player' from his Twitter biography. #AFC #CFC
Еххехехех
(ответить)
Про Дибала - достали хуй из жопы пенсов и сразу в рот петушарам.
(ответить)
https://vk.com/wall-23473641_8595096
(ответить)
Лол. Вот это петухам по клювам провели))
(ответить)
BREAKING! BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.
Шпоры мимо 4ки:))))
(ответить)
BREAKING!
BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.
Новость для фан сайта мю
(ответить)
Дибала минус
Юве отказался
Что происходит????
(ответить)
BREAKING! BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.
Ну ебана в рот как же так
Ведь и Юве и Дибала хотели чтобы игрок перешел именно в Ттх, и Почеттино там тренер, и даже телка Дибалы сквиртила только от возможности быть телкой игрока петухов. Я точно уверен в этом, ведь вагина керимова скидывала статью с петухблюз.
(ответить)
Короче ТТХ как всегда)
(ответить)
а кто знает где безвиз?
или он игнорит ТО из-за бана... настоящий тру пенс, не то что Астер разнылся из-за бывшей
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Скай пишет, что луиз проходит медобследование и скоро Арсенал объявит о трансфере
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LO CELSO TOUCHES DOWN
Sky Sports News understands he's just touched down to London to complete his move from Betis to Tottenham.
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Вагиф мне с Лондона пишет, что ТТХ подписал всех кого хотел. Он там в аэропорту с ними фоткается. И передаёт, что в Лондоне они солидарны со мной и так же считают, что MU club pidorasov!
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Арсосал говно, конониры пидopacы.
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talkSPORT: вопрос с переходом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Тоттенхэм" на правах аренды окончательно закрыт, сделки не будет. Если бразилец и вернется в Премьер-Лигу, то только в "Ливерпуль".
Кек
А бананванале скидывал статейку с сайта петухов что Коут готов и рад перейти в Ттх и даже не в аренду, а на постоянку
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Жи есть Арсенал чемпион!
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