Закрытие летнего трансферного окна-2019 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2019 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 17 часов по британскому времени (или 19 часов по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 12:30

Количество просмотров Просмотров: 3479

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Последние комментарии:




  1. narkot 08.08.2019 13:07 # narkot
    Один четыре восемь восемь
    Ротировать фёппы фапле не бросим!

    (ответить)

  2. keane16 08.08.2019 13:05 # keane16
    берем ваньяму в арнеду, отдаем матича в арсенал. они собирают всех топов пенсовских

    (ответить)

  3. sellman 08.08.2019 13:05 # sellman
    Чтобы не говорили, но Луиз для Арсенала это усиление.
    Поэтому для Арсенала можно считать это ТО окуительной заявкой на ТОП4.

    (ответить)

  4. warchiefdamned 08.08.2019 13:04 # warchiefdamned
    Быстрее оформляйте Чалова в пэлас

    (ответить)

  5. slash-lfc 08.08.2019 13:00 # slash-lfc
    BREAKING: David Luiz has just removed 'Chelsea player' from his Twitter biography. #AFC #CFC

    Еххехехех

    (ответить)

  6. dormidont 08.08.2019 12:59 # dormidont
    Про Дибала - достали хуй из жопы пенсов и сразу в рот петушарам.

    (ответить)

  7. easports 08.08.2019 12:59 # easports
    https://vk.com/wall-23473641_8595096

    (ответить)

  8. slash-lfc 08.08.2019 12:59 # slash-lfc
    Лол. Вот это петухам по клювам провели))

    (ответить)

  9. alexomck 08.08.2019 12:58 # alexomck
    BREAKING! BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.

    Шпоры мимо 4ки:))))

    (ответить)

  10. pistolero-lfc 08.08.2019 12:56 # pistolero-lfc
    BREAKING!

    BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.

    Новость для фан сайта мю

    (ответить)

  11. pozitiv4ik 08.08.2019 12:55 # pozitiv4ik
    Дибала минус
    Юве отказался
    Что происходит????

    (ответить)

  12. chronicle 08.08.2019 12:55 # chronicle
    BREAKING! BBC сообщает, что Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". "Ювентус" подумал и решил не продавать игрока.

    Ну ебана в рот как же так
    Ведь и Юве и Дибала хотели чтобы игрок перешел именно в Ттх, и Почеттино там тренер, и даже телка Дибалы сквиртила только от возможности быть телкой игрока петухов. Я точно уверен в этом, ведь вагина керимова скидывала статью с петухблюз.

    (ответить)

  13. mcferson 08.08.2019 12:55 # mcferson
    Короче ТТХ как всегда)

    (ответить)

  14. rj1992 08.08.2019 12:52 # rj1992
    а кто знает где безвиз?
    или он игнорит ТО из-за бана... настоящий тру пенс, не то что Астер разнылся из-за бывшей

    (ответить)

  15. selfish 08.08.2019 12:52 # selfish
    Скай пишет, что луиз проходит медобследование и скоро Арсенал объявит о трансфере

    (ответить)

  16. pistolero-lfc 08.08.2019 12:51 # pistolero-lfc
    LO CELSO TOUCHES DOWN
    Sky Sports News understands he's just touched down to London to complete his move from Betis to Tottenham.

    (ответить)

  17. cfc000000 08.08.2019 12:51 # cfc000000
    Вагиф мне с Лондона пишет, что ТТХ подписал всех кого хотел. Он там в аэропорту с ними фоткается. И передаёт, что в Лондоне они солидарны со мной и так же считают, что MU club pidorasov!

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  18. chelsea88 08.08.2019 12:51 # chelsea88
    Арсосал говно, конониры пидopacы.

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  19. chronicle 08.08.2019 12:49 # chronicle
    talkSPORT: вопрос с переходом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Тоттенхэм" на правах аренды окончательно закрыт, сделки не будет. Если бразилец и вернется в Премьер-Лигу, то только в "Ливерпуль".


    Кек
    А бананванале скидывал статейку с сайта петухов что Коут готов и рад перейти в Ттх и даже не в аренду, а на постоянку

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  20. slash-lfc 08.08.2019 12:49 # slash-lfc
    Жи есть Арсенал чемпион!

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