"Вест Хэм" приобрел Альбиана Аети

"Вест Хэм" приобрел нападающего "Базеля" Альбиана Аети за 8 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "молотобойцы" попрощались сразу с тремя нападающими, продав Лукаса Переса с Марко Арнаутовичем и не став продлевать контракт с Энди Кэрроллом.



Учитывая это, главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини решил, что ему будет мало Себастьяна Алле и купил еще одного нападающего.



Таким образом, "Вест Хэм" потратился на 22-летнего Аети, который сегодня заключил четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



В прошлом сезоне Альбиан забил 15 голов в 35 матчах за "Базель", а в июне участвовал в плей-офф Лиги Наций со сборной Швейцарии.



"Когда я узнал об интересе "Вест Хэма", я без колебаний согласился на переход в такой большой клуб, который давно прописался в Премьер-Лиге. Это большой день для меня и моей семьи", — сообщил Аети.