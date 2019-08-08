"Тоттенхэм" близок к покупке Дибалы
"Тоттенхэм" близок к приобретению нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Ранее этим летом Дибала не смог договориться с "Манчестер Юнайтед", хотя "красные дьяволы" уже достигли компромисса с "Ювентусом".
На этой неделе "Ювентус" дал Пауло еще один шанс покинуть Турин, поставив в известность 25-летнего аргентинца, что тому нет места в планах главного тренера Маурицио Сарри.
Как сообщает BBC, Дибала готов использовать этот второй шанс. "Шпоры" уверены, что успеют согласовать сделку в ближайшие часы.
Таким образом, "Тоттенхэм" может подписать сразу трех игроков в заключительный день летнего трансферного окна. Также "шпоры" согласовали стоимость Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Райана Сессеньона из "Фулхэма", а вот к Бруну Фернандешу из "Спортинга" лондонцы потеряли интерес.
08.08.2019 11:00
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