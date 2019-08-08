"Тоттенхэм" близок к покупке Дибалы

Пауло Дибала "Тоттенхэм" близок к приобретению нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Ранее этим летом Дибала не смог договориться с "Манчестер Юнайтед", хотя "красные дьяволы" уже достигли компромисса с "Ювентусом".

На этой неделе "Ювентус" дал Пауло еще один шанс покинуть Турин, поставив в известность 25-летнего аргентинца, что тому нет места в планах главного тренера Маурицио Сарри.

Как сообщает BBC, Дибала готов использовать этот второй шанс. "Шпоры" уверены, что успеют согласовать сделку в ближайшие часы.

Таким образом, "Тоттенхэм" может подписать сразу трех игроков в заключительный день летнего трансферного окна. Также "шпоры" согласовали стоимость Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Райана Сессеньона из "Фулхэма", а вот к Бруну Фернандешу из "Спортинга" лондонцы потеряли интерес.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 11:00

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  1. tigerpool 08.08.2019 11:09 # tigerpool
    Отличная трансферная компания для кур.

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  2. mickey 08.08.2019 11:07 # mickey
    Близок к покупке Де Чельсо, Сессеньона, Дибалы, Коутиньо. Еврей пошёл ва-банк)

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  3. kos9k 08.08.2019 11:02 # kos9k
    Эриксен аут?

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