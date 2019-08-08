"Арсенал" согласовал стоимость Давида Луиса
"Арсенал" согласовал стоимость центрального защитника "Челси" Давида Луиса в размере 8 миллионов фунтов.
Напомним, лишь накануне пресса сообщила шокирующие новости о том, что Луис тренируется отдельно от первой команды "синих", требуя трансфера в "Арсенал".
Сперва издание The Guardian уверяло, что "Челси" потребует от "канониров" как от своих прямых конкурентов компенсацию в размере около 20 млн. фунтов — тем более что Давид лишь в мае заключил новый контракт.
Однако сейчас BBC стало известно, что "Челси" согласился довольствоваться гораздо меньшей суммой — всего 8 млн. фунтов. Приняв предложение "Арсенала", "синие" отпустили Луиса, чтобы пройти медицинское обследование и заключить двухлетний контракт.
На "Эмирейтс" Давиду предстоит заменить 33-летнего Лорана Косьелни, который во вторник присоединился к "Бордо" по сделке стоимостью 4.6 млн. фунтов.
08.08.2019 10:30
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Последние комментарии:
через год какойнить Канте в МЮ перейдет, Челси - клуб трамплин в АПЛ:)
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Велкам, чё
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игрок, плакат которого есть у каждого пенса, открыто послал их нахуй и перешел в стан прямого конкурента, осталось забить и отпраздновать гол в очной встрече, збс))
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2 кудрявых теперь в команде) Луиз будет советовать парихмахеров Гендузи
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Сперва отпраздновал гол за псж в матче с пенсами, теперь переходит к прямому конкуренту за 6-7 место. Даже легенда Лэмпз ушел в сити. Даже свои, пенсов кроют струей
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Ну Луиз понял что лавка Челси не его и бежит туда где точно получит практику
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не самый надежный защитник, но все еще лучше любого, что есть у Арсенала.
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принципиальность между этими клубами сводится к нулью. Даже ириски не продали бы за 90 млн какого нибудь своего лавочника Ливерпулю
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легенда Челси в открытую ломится из клуба и признает, что Арсенал намного перспективнее Челси сейчас, норм веселуха:))
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просто ору от этого трансфера, толи плакать толи смеяться, но считай обоссали пенсов несколько раз, одной струей
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Лооооооол))
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кучерявый на выход ураааа, следующий Виллиан блеать!!!
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Томори получит шанс? Лучшее трансферное окно Челче за многие годы.
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Странный он какой-то, несколько месяцев назад говорил как любит клуб и как рад остаться, а сейчас заднего врубил). Вероятно ему всё равно что о нём думают, но теперь и покерята косо на него смотреть будут и на Бридже свист обеспечен)
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Рауль красавчик, какое ТО в Арсенале то замутил.
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Странно всё это.
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8 лямов лул
не, это охуенно
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Вот это я понимаю топари разозлились после 3 лет вне ЛЧ.
Эмери красава, хладнокровно почистил состав, набрав норм игроков.
Будущее большого футбола за арендами на год, два. Скриньте.
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Аххахахахахах.)
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щелсе88 открывай рот
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