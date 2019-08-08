"Арсенал" согласовал стоимость Давида Луиса

"Арсенал" согласовал стоимость центрального защитника "Челси" Давида Луиса в размере 8 миллионов фунтов.

Напомним, лишь накануне пресса сообщила шокирующие новости о том, что Луис тренируется отдельно от первой команды "синих", требуя трансфера в "Арсенал".



Сперва издание The Guardian уверяло, что "Челси" потребует от "канониров" как от своих прямых конкурентов компенсацию в размере около 20 млн. фунтов — тем более что Давид лишь в мае заключил новый контракт.



Однако сейчас BBC стало известно, что "Челси" согласился довольствоваться гораздо меньшей суммой — всего 8 млн. фунтов. Приняв предложение "Арсенала", "синие" отпустили Луиса, чтобы пройти медицинское обследование и заключить двухлетний контракт.



На "Эмирейтс" Давиду предстоит заменить 33-летнего Лорана Косьелни, который во вторник присоединился к "Бордо" по сделке стоимостью 4.6 млн. фунтов.