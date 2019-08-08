"Арсенал" согласовал стоимость Давида Луиса

Давид Луис "Арсенал" согласовал стоимость центрального защитника "Челси" Давида Луиса в размере 8 миллионов фунтов.

Напомним, лишь накануне пресса сообщила шокирующие новости о том, что Луис тренируется отдельно от первой команды "синих", требуя трансфера в "Арсенал".

Сперва издание The Guardian уверяло, что "Челси" потребует от "канониров" как от своих прямых конкурентов компенсацию в размере около 20 млн. фунтов — тем более что Давид лишь в мае заключил новый контракт.

Однако сейчас BBC стало известно, что "Челси" согласился довольствоваться гораздо меньшей суммой — всего 8 млн. фунтов. Приняв предложение "Арсенала", "синие" отпустили Луиса, чтобы пройти медицинское обследование и заключить двухлетний контракт.

На "Эмирейтс" Давиду предстоит заменить 33-летнего Лорана Косьелни, который во вторник присоединился к "Бордо" по сделке стоимостью 4.6 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 10:30

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.08.2019 11:09 # alexomck
    через год какойнить Канте в МЮ перейдет, Челси - клуб трамплин в АПЛ:)

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  2. barmaglotik 08.08.2019 11:08 # barmaglotik
    Велкам, чё

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  3. kos9k 08.08.2019 11:06 # kos9k
    игрок, плакат которого есть у каждого пенса, открыто послал их нахуй и перешел в стан прямого конкурента, осталось забить и отпраздновать гол в очной встрече, збс))

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  4. royal-arsenal 08.08.2019 11:03 # royal-arsenal
    2 кудрявых теперь в команде) Луиз будет советовать парихмахеров Гендузи

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  5. beatles-red 08.08.2019 11:01 # beatles-red
    Сперва отпраздновал гол за псж в матче с пенсами, теперь переходит к прямому конкуренту за 6-7 место. Даже легенда Лэмпз ушел в сити. Даже свои, пенсов кроют струей

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  6. gio 08.08.2019 11:01 # gio
    Ну Луиз понял что лавка Челси не его и бежит туда где точно получит практику

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  7. raka-eve 08.08.2019 11:00 # raka-eve
    не самый надежный защитник, но все еще лучше любого, что есть у Арсенала.

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  8. beatles-red 08.08.2019 10:59 # beatles-red
    принципиальность между этими клубами сводится к нулью. Даже ириски не продали бы за 90 млн какого нибудь своего лавочника Ливерпулю

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  9. alexomck 08.08.2019 10:57 # alexomck
    легенда Челси в открытую ломится из клуба и признает, что Арсенал намного перспективнее Челси сейчас, норм веселуха:))

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  10. al-faarabi 08.08.2019 10:55 # al-faarabi
    просто ору от этого трансфера, толи плакать толи смеяться, но считай обоссали пенсов несколько раз, одной струей

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  11. slash-lfc 08.08.2019 10:53 # slash-lfc
    Лооооооол))

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  12. d7 08.08.2019 10:52 # d7
    кучерявый на выход ураааа, следующий Виллиан блеать!!!

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  13. hachidlo 08.08.2019 10:52 # hachidlo
    Томори получит шанс? Лучшее трансферное окно Челче за многие годы.

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  14. petertosh 08.08.2019 10:51 # petertosh
    Странный он какой-то, несколько месяцев назад говорил как любит клуб и как рад остаться, а сейчас заднего врубил). Вероятно ему всё равно что о нём думают, но теперь и покерята косо на него смотреть будут и на Бридже свист обеспечен)

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  15. raven4uk 08.08.2019 10:50 # raven4uk
    Рауль красавчик, какое ТО в Арсенале то замутил.

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  16. sexan 08.08.2019 10:47 # sexan
    Странно всё это.

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  17. toledo 08.08.2019 10:44 # toledo
    8 лямов лул
    не, это охуенно

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  18. easports 08.08.2019 10:42 # easports
    Вот это я понимаю топари разозлились после 3 лет вне ЛЧ.
    Эмери красава, хладнокровно почистил состав, набрав норм игроков.

    Будущее большого футбола за арендами на год, два. Скриньте.

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  19. manchester-united 08.08.2019 10:41 # manchester-united
    Аххахахахахах.)

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  20. shimane 08.08.2019 10:39 # shimane
    щелсе88 открывай рот

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